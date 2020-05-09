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أخبار العالم

إشارات الهواتف انقطعت.. هل أغلقت الصين مختبر ووهان فجأة بعد حدث طارئ؟

السبت 09/مايو/2020 - 04:49 م
مختبر ووهان
مختبر ووهان
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قسم الخارجي
احتدم الجدل من جديد حول تسرب فيروس كورونا من مختبر معهد ووهان لعلم الفيروسات بالصين، بعد ظهور تقارير تشير إلى انقطاع إشارات الهواتف المحمولة من داخل المختبر لفترة من الزمن خلال شهر أكتوبر الماضي، ما قد يعني أنه أُغلق على نحو مفاجئ بسبب حدث طارئ.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" أن تحليلًا خاصًا لبيانات مواقع الهواتف المحمولة يُظهر أن مختبر ووهان أُغلق في أكتوبر الماضي، وتعكف أجهزة المخابرات الأمريكية حاليًا على مراجعة تلك البيانات، إلا أن محللين أمنيين لم يستطيعوا الجزم بنظرية تسرب فيروس كورونا من المختبر.



وكشفت بيانات المواقع أنه لم يكن هناك أي نشاط لهواتف محمولة في قطاع يخضع لحراسة مشددة من المختبر خلال الفترة الممتدة بين 7 و24 أكتوبر الماضي.

ونقلت القناة عن مسئولين أمريكيين مطلعين أن وكالات المخابرات الأمريكية تلقت في وقت سابق تقارير تستند إلى بيانات الأقمار الصناعية تشير إلى حدوث إغلاق مفاجئ في مختبر ووهان، لكن فحص الصور لم يستطع تأكيد الإغلاق على نحو قاطع.

لكن محللين آخرين يشككون في دلالة تلك البيانات على حدوث إغلاق للمختبر، حيث لا تقدم البيانات أدلة مباشرة على تسرب فيروس كورونا منه.
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