AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

زلزال يضرب السعودية

السبت 09/مايو/2020 - 04:25 م
منطقة عسير في السعودية
منطقة عسير في السعودية
Advertisements
قسم الخارجي
ضربت هزة أرضية منطقة عسير الواقعة جنوب غربي المملكة العربية السعودية، وفق ما ذكرت صحيفة "الرياض" السعودية قبل قليل.

ونقلت الصحيفة عن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية أن هزة أرضية بقوة 3.45 درجة على مقياس ريختر ضربت منطقة عسير على مسافة 16 كيلومترًا شرق محافظة خميس مشيط جنوب غربي المملكة. 



من جانب آخر، أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم السبت، رفع العزل عن 6 أحياء في المدينة المنورة سبق وتم إغلاقها في إطار محاربة تفشي فيروس كورونا المستجد أو كوفيد19.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، بأنه في ضوء توصيات الجهات الصحية، تقرر رفع الإجراءات الاحترازية التي سبق الإعلان عنها في أحياء (الشريبات، بني ظفر، قربان، الجمعة، جزء من الإسكان، بني خدرة) بالمدينة المنورة، وذلك اعتبارًا من اليوم السبت.

وأضاف المصدر لوكالة الأنباء السعودية "واس" أنه سمح للسكان بالتجول، لقضاء احتياجاتهم، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً، وكذلك استمرار عمل الأنشطة المستثناة والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سبق الإعلان عنها.

وقالت وزارة الداخلية إنها تعلن ذلك ، لتؤكد أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار فيروس كورونا، وتخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية، وتهيب بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقًا للمصلحة العامة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

99 حالة اليوم.. تذبذب إصابات كورونا فى السعوية

شاهد.. سعوديون ينشدون لمقاومة كورونا من داخل منازلهم

السعودية تعلن تمديد تعليق الحضور لمقرات العمل في الجهات الحكومية والخاصة

6 أحياء بالمدينة المنورة تخضع لإجراءات جديدة بسبب كورونا

حتى إشعار آخر .. السعودية تفرض حظرا كاملا على مواطني مكة والمدينة (بيان كامل)

السعودية تتخذ إجراءات جديدة للحد من تفشي فيروس كورونا

ترشيحاتنا

تأجيل محاكمة سما المصري بتهمة التحريض على الفجور لـ 23 مايو

موجة غضب عارمة بعد تعيين توكل كرمان مشرفة محتوى فيسبوك

الأرصاد: مرتفع جوي يضرب البلاد اليوم.. والطقس غائم تصاحبه أمطار ورياح

كان بيخرف.. إيمي طلعت زكريا تروي تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة والدها .. فيديو

تغيرات بالطقس.. هاني الناظر يقدم الاحتياطات اللازم اتباعها الإثنين المقبل

شاهد .. تعليق أحمد داش على انتشار كلمة انت شمام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كورونا والإرهاب.. ماذا يحدث في الساحل الأفريقي؟

على طريقة ياسمين صبري.. نرمين الفقي تبهر متابعيها بصورة جديدة

تغيرات بالطقس.. هاني الناظر يقدم الاحتياطات اللازم اتباعها الإثنين المقبل