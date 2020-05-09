السعودية تحتل المرتبة الـ4 عالميا في تقنية الاتصالات 5G والـ10 في سرعات الإنترنت

أكد الدكتور أحمد الثنيان، وكيل وزارة الاتصالات السعودية ، أن المملكة أصبحت تحتل المرتبة الرابعة عالميا في تقنية الـ 5G بعد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والصين، كما تحتل المرتبة العاشرة من ناحية سرعات الانترنت.









جاء ذلك خلال مشاركة "الثنيان" في الويبنار الافتتاحي لفعالية " فوانيس رقمية " التي أطلقتها الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، بحضور رئيس أعضاء مجلس الإدارة، وهو الحدث الأول من نوعه في المنطقة ويستمر لأسبوع، بمشاركة 67 عارضا، وعدد من الرعاة والشركاء الاستراتيجيين للغرفة.

















وأشار إلى أن المملكة تحتكم الآن على أكثر من 7 آلاف برج للـ 5G، كما أطلقت الوزارة العديد من البرامج خاصة في مجال التدريب، وتلامس نسبة التوطين في القطاع 52%، ولدينا العديد من البرامج لتوفير الوظائف.









وتحدث وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن "مبادرة العطاء الرقمي" كأحد البرامج الرائدة بالوزارة، الذي يهدف لتعزيز الوعي التقني والرقمي، وقد وصلت المبادرة إلى أكثر من 7 ملايين مستفيد، وتطوع بها 52 ألف متطوع متخصص، وهي تقدم برامج تدريبية وتوعوية وتدعم القطاع غير الربحي في التحول الرقمي، لافتا الانتباه إلى أن هذا كله يأتي ضمن استراتيجية طموحة، ستساعد في نمو القطاع بنسبة 50%، على أمل أن تتجاوز مساهمة القطاع في الناتج المحلي حاجز الـ 50 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة.









من جانبه اعتبر رئيس مجلس الادارة هشام محمد كعكي " فوانيس رقمية " حدثًا مكيًا مميزًا رغم الظروف الحالية والحظر المستمر بسبب فيروس كورونا، مبينا أن أبناء مكة المكرمة وبناتها قدموا فكرة واعدة، تمثلت في فعالية افتراضية تحمل بين جنباتها سوقًا إلكترونيًا ولقاءات مميزة، مؤكدًا أن التجربة ما كانت لتنجح لولا تطور البنية التحتية الرقمية للمملكة والتي تقودها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.









وأكد مدير الفعاليات بغرفة مكة المكرمة فادي دهلوي أن خروج الفعالية بشكلها الحالي كانت نتاج جهد كبير من فريق العمل الذي استطاع استقطاب 67 عارضا من شركة ومؤسسة وأفراد لخوض هذه التجربة الجديدة التي تفتح آفاقا واسعة أمام رواد الأعمال، ودعا الجميع للاستفادة من اللقاءات اليومية المصاحبة للفعالية التي حرصت الغرفة على تنوع موضوعاتها ومجالاتها.