البريميرليج في خطر.. 50 لاعبا يرفضون استكمال الدوري الإنجليزي





وكانت رابطة الدوري الإنجليزي أعلنت مؤخرا إيقاف مسابقة الدوري الإنجليزي لأجل غير مسمى، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.





الحكومة البريطانية تحدد موعدا مبدئيا لاستئناف الدوري الإنجليزي اقرأ ايضا..





وذكرت صحيفة " ذا صن" البريطانية، أن هناك ما يقرب من 50 لاعبا في الدوري الإنجليزي يفكرون في الانسحاب من المشاركة مع أنديتهم، حال استئناف مسابقة البرميرليج في هذه الظروف الصعبة.





وأضافت الصحيفة، ان اللاعبين طالبوا رابطة الدوري الإنجليزي بتأجيل تحديد موعد عودة الدوري الإنجليزي، حتى تتراجع فرصة الإصابة بفيروس كورونا، وتصبح إنجلترا أكثر أمانا".





وتعد إنجلترا ضمن قائمة أكثر الدول في العالم معاناة من تفشي فيروس كورونا المستجد.





ويتصدر ليفربول جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.