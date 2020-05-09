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تعليم

وزير التعليم للطلاب: أبلغوا الدعم الفني عن أي مشكلة في رفع الابحاث على إدمودو

السبت 09/مايو/2020 - 04:40 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياسمين بدوي

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، رسالة لجميع  الطلاب واولياء الامور، الذين يجدون الان مشكلة في عملية التسليم الالكتروني للمشروعات البحثية على منصة ادمودو.


وقال وزير التربية والتعليم : نرجو ان تقوموا بالتواصل مع الدعم الفني او مراسلتهم حتي يقوموا بتقديم المساعدة.



وارضح وزير التربية والتعليم انه يمكن الاتصال بالارقام التالية للدعم الفني والإبلاغ عن المخالفات لموضوع تسليم المشروعات:


01029686337، 01113326412، 01122002816، 01025224111، 01016469475، 01028252398، 01092553215، 01227086089، 01226014787

[email protected]


وقال : يمكن الاتصال التليفوني او استخدام نفس الأرقام علي واتساب.

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