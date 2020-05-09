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ديني

فن للتعبير يحمل الخير والشر.. وزير الأوقاف: كل بوست تكتبه إما لك أو عليك يوم القيامة

السبت 09/مايو/2020 - 05:56 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
واصل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تحذيراته الهامة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي قائلًا خلال تدوينه له عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك أن كل تغريدة تكتبها إما أن تكون حجة لك أو عليك يوم القيامة . 

وكان وزير الأوقاف أكد في خاطرة رمضان السادسة عشرة  أن "البوست" أحد أساليب فنون التعبير العصرية ، ولا يعني إساءة بعض المغرضين والمنحرفين استخدامه الإساءة إلى الفن نفسه ، فهو كسائر فنون التعبير التي يمكن أن تكون حمالة للخير أو للشر ، ولا يمكن أن تكون كثرة استخدام أهل الشر لها مدعاة للنفور منها وترك الساحة خلوا لهم ، بل على العكس من ذلك ، فإن واجبنا أن نضيق على الخونة والمجرمين أنفاسهم أينما وجدوا ، وأن نحاصرهم حيثما كانوا ، بأسلحة من جنس أسلحتهم وأكثر فتكًا منها ، لأننا نتسلح بسلاح الحق والعدل ، والوطنية والشرف ، والشهامة والنبل ، والقيم ومكارم الأخلاق ، نبني ولا نهدم ، ويوم أن نضطر إلى الهدم فإنما نهدم قلاع وحصون أهل الشر والغدر فوق رؤوسهم بكل أمانة ووطنية وشرف ، لا نألوا على شيء إلا مصلحة ديننا ووطننا ، ولا عزاء للخونة ولا العملاء ولا الجبناء ، فلا قرت أعين الجبناء . 

وأضاف جمعة خلال الخاطرة الرمضانية نستطيع أن نقول: إن فن البوست يعد نوعًا من التطور الكتابي لفن التوقيعات في العصر العباسي ، غير أنه لا يأتي تعليقًا أو تعقيبًا على كتاب معين إنما هو تعليق أو تعقيب على واقع معين أو تعبير عنه ، ويمكن النظر إليه إذا تضمن معنى حكميًا أنه بمثابة تطوير لفن الحكمة ، إذا ما تحلى كاتبه بما ينفع الناس وما يمكث في الأرض . 

وأوضح الوزير : أنه إذا كان بعض الناس يبحثون عن الشر ويسعون إليه ويلهثون نحوه ، فإننا نقاوم الشر بالخير ، ولن نبحث عن الخير ، لأن نفوسنا ملأى به ، ولله الحمد والمنة في ذلك ، وهو ما نسأله سبحانه أن يثبتنا عليه ، وأن يجعلنا له أهلا ، إنه سبحانه هو مولانا ومقصدنا ، فنعم المولى ونعم النصير ، وهو حسبنا وكافينا وحافظنا ، فنعم المولى ونعم النصير . 

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