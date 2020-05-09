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أخبار البلد

رئيس جامعة القاهرة يستقبل فوجا من العالقين بالمدينة الجامعية وسط إجراءات وقائية مشددة

السبت 09/مايو/2020 - 06:11 م
صدى البلد
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مريم عزت
نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك،  مجموعة صور للحظة استقبال رئيس جامعة القاهرة  لفوج من العالقين الى المدينة الجامعية بجامعة القاهرة 

وظهر ذلك وسط اجراءات وقائية مشددة من تعقيم وتطهيرو قياس درجات الحرارة بشكل منظم لعدم حدوث اى نوع من الزحام  وتوافر الوجبات المخصصة لهم . 

علق المستشار هانى يونس  على الصور قائلا : وصول أحد أفواج العالقين للمدينة الجامعية بجامعة القاهرة ورئيس الجامعة فى استقبالهم.


من جانبه، اطلع وزير التعليم العالي رئيس الوزراء على ما تم تنفيذه من خطة تجهيز المدن الجامعية لاستقبال عدد من العالقين العائدين من الخارج، وإشرافه على تأهيلها وإعادة تنظيمها، والتأكيد على نظافتها وتعقيمها وتطهيرها بكافة وسائل التطهير، بما يحقق الغاية المرجوة في استقبال هؤلاء العائدين في أماكن إقامة مناسبة، موضحًا في هذا السياق بدء استقبال المدينة الجامعية بجامعة القاهرة عددا من العالقين، و كان رئيس الجامعة لدى استقبالهم، كما أكد وزير التعليم العالي على جاهزية باقي المدن الجامعية لاستقبال العائدين بجانب كذلك تسكين عدد من الحالات المصابة بفيروس كورونا، والتى لم تظهر عليها الأعراض. 


ورحب رئيس مجلس الوزراء بهذه الخطوات المهمة، مثنيا على كافة الإجراءات التي تم اتخاذها لتجهيز مستشفيات الصدر والحميات، وكذا تجهيز المدن الجامعية، مؤكدًا أن الحكومة تبذل قصارى جهدها في هذا الملف، ونسعى أن نعمل على احتواء هذه الجائحة وتحجيمها خلال هذه المرحلة.



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