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أخبار البلد

شكاوى الأعلى للإعلام تستمع لأقوال المملوك وقناة المحور

السبت 09/مايو/2020 - 07:45 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم

تستمع لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى جلسة التحقيق غدا إلى أقوال محمود المملوك، رئيس مجلس إدارة موقع القاهرة 24 في الشكوى المقدمة من جامعة القاهرة.

كانت اللجنة قد ناقشت في اجتماعها الأسبوع الماضى برئاسة جمال شوقي، شكوى مقدمة من جامعة القاهرة ضد موقع "القاهرة 24"، وقررت فتح تحقيق في الشكوى واستدعاء الممثل القانوني للموقع في جلسة غدا بتهمة نشر أخبار غير دقيقة حول كورونا في مستشفيات جامعة القاهرة.

كما تستمع اللجنة إلى الممثل القانوني لقناة المحور لقيام القناة بمخالفة قرار المجلس حول البرامج المؤجرة، وعملية بيع الوقت .‎

وتواصل لجنة الشكاوى بحث جميع الشكاوى التى وردت إليها خلال الأيام الماضية.

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلزام قناة النهار بحذف حلقة برنامج البروفة لاتهامها بالإساءة لذوي القدرات الخاصة من كل المواقع الإلكترونية التابعة للقناة.

تضمن قرار المجلس الاكتفاء بالاعتذار الذى بثته القناة عن هذه "الجريمة"، والتنبيه عليها بعدم التكرار باعتبارها تخالف المعايير الصادرة عن المجلس وقانون الإعاقة الذي أقره مجلس النواب.

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