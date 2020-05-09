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فن

نبيل الحلفاوى عبر تويتر: شارع عادل إمام لسه محدش دخله.. شاهد

السبت 09/مايو/2020 - 07:39 م
نبيل الحلفاوى
نبيل الحلفاوى
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مريم عزت
نشر الفنان نبيل الحلفاوى عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات الصغيرة " تويتر " تغريدة جديدة له يشبه مدارس الجيل الجديد بفنانين من الجيل القديم . 

حيث علق قائلا : نريح شوية من الضغط الكوروني.. ليست مقارنات ولا تشبيهات فلا أحد يشبه أحدا.. لكن لو تخيلنا شوارع بأسماء جيل سابق.. فمن من الجدد يبدو عابرا فيها؟ 


أضاف قائلا: مثلا دنيا ماهر كأنها تبدو في شارع عبلة كامل.. أكرم حسني _ شارع سمير غانم.. أحمد فهمي_ شارع سعيد صالح.. شارع عادل إمام لسه محدش دخله.
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