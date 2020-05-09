نبيل الحلفاوى عبر تويتر: شارع عادل إمام لسه محدش دخله.. شاهد





حيث علق قائلا : نريح شوية من الضغط الكوروني.. ليست مقارنات ولا تشبيهات فلا أحد يشبه أحدا.. لكن لو تخيلنا شوارع بأسماء جيل سابق.. فمن من الجدد يبدو عابرا فيها؟







أضاف قائلا: مثلا دنيا ماهر كأنها تبدو في شارع عبلة كامل.. أكرم حسني _ شارع سمير غانم.. أحمد فهمي_ شارع سعيد صالح.. شارع عادل إمام لسه محدش دخله.

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نريح شوية من الضغط الكوروني.

ليست مقارنات ولا تشبيهات فلا أحد يشبه أحدا..

لكن لو تخيلنا شوارع بأسماء جيل سابق.. فمن من الجدد يبدو عابرا فيها؟

مثلا:

دنيا ماهر كأنها تبدو في شارع عبلة كامل.

أكرم حسني.. شارع سمير غانم.

أحمد فهمي.. شارع سعيد صالح.

شارع عادل إمام لسه ما حدش دخله.🙂 — نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) May 9, 2020