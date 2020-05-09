نبيل الحلفاوى عبر تويتر: شارع عادل إمام لسه محدش دخله.. شاهد

نشر الفنان نبيل الحلفاوى عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات الصغيرة " تويتر " تغريدة جديدة له يشبه مدارس الجيل الجديد بفنانين من الجيل القديم .
حيث علق قائلا : نريح شوية من الضغط الكوروني.. ليست مقارنات ولا تشبيهات فلا أحد يشبه أحدا.. لكن لو تخيلنا شوارع بأسماء جيل سابق.. فمن من الجدد يبدو عابرا فيها؟
أضاف قائلا: مثلا دنيا ماهر كأنها تبدو في شارع عبلة كامل.. أكرم حسني _ شارع سمير غانم.. أحمد فهمي_ شارع سعيد صالح.. شارع عادل إمام لسه محدش دخله.
نريح شوية من الضغط الكوروني.— نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) May 9, 2020
ليست مقارنات ولا تشبيهات فلا أحد يشبه أحدا..
لكن لو تخيلنا شوارع بأسماء جيل سابق.. فمن من الجدد يبدو عابرا فيها؟
مثلا:
دنيا ماهر كأنها تبدو في شارع عبلة كامل.
أكرم حسني.. شارع سمير غانم.
أحمد فهمي.. شارع سعيد صالح.
شارع عادل إمام لسه ما حدش دخله.🙂