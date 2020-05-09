ضبط 24 مخبزا أنتجت خبزا ناقص الوزن بالبحيرة

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة من ضبط 24 مخبزا مخالف لقيام اصحابها بإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات والاستيلاء على 41 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة 50 كجم باجمالى 2,050 طن والاتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، بالإضافة إلى ضبط 1000عبوة اعشاب للتخسيس ومعالجة السمنة مجهولة المصدر ومغشوشة.

وكانت الإدارات التموينية بدمنهور وكوم حماده ووادى النطرون و،المحمودية،وابو المطامير،وابوحمص قد شنت عدة حملات مكبرة للرقابة على الأسواق والمخابز المدعمة للتصدى لتجار الكسب غير المشروع والسوق السوداء وضبط السلع المجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وذلك بتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة.



وخرجت الحملات تحت إشراف المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين و بمشاركة سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية بالتنسيق مع إدارة شرطة مباحث التموين برئاسة العميد وجدى الصيرفى.

وأسفرت الحملة فى دمنهور التى قادها سمير البلكيمي مدير الرقابة التجارية وحسام المزين كبيرمن ضبط أحد المحلات التجارية لقيامة بالغش والتلاعب في تعبئة الأعشاب الطبية كاعشاب التخسيس وعلاج السمنة والنحافة والقرح وغيرها واستغلال العلامات التجارية لاحد الشركات.

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وتم التحفظ علي كميات تجاوزت1000عبوة من العبوات المغشوشة وعبوات فارغة وزجاجات معدة للتعبئة واستيكارات ومواد مجهولة المصدر كانت جميعها معروضة للبيع تم التحفظ علي المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية

وفى كوم حماده تمكنت الإدارة التموينية من 13مخبزا منهم أصحاب مخبزين استولوا على 14 شيكارة دقيق بلدى مدعم و3 اخرين لم يعلنوا عن مواعيد التشغيل الجديدة لشهر رمضان كما تم تحرير 5 مخاضر لمخابز أنتجت خبز ناقص الوزن فى المحمودية.

وتمكنت حملة مكبرة بوادى النطرون مخبزين أحدهما لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ولقيام صاحب الآخر بالاستيلاء على 13شيكارة دقيق بلدى مدعم و فى أبو المطامير تم 4 مخابز قام اصحابها بانتاج خبز ناقص الوزن والاستيلاء على 4 شكاير دقيق زنة الشيكارة 50كجم.

وفى نفس السياق قامت الإدارة التموينية بأبو حمص بحملة للرقابة على المخابز المدعمة للرقابة على إنتاج الخبز وفقا للمعايير والمواصفات المطلوبة وتمكنت من ضبط 5 مخابز مخالفة لقيام اصحابها بإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات والاستيلاء على 20 شيكارة دقيق بلدى مدعم.

وجرى التحفظ على الكميات التي تم ضبطها ومصادرتها لحين صدور قرار من وكيل النائب العام بشأنها.

وحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.