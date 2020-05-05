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حوادث

ضبط أصحاب ٢٩ مخبزا باعوا ١٥٤ طن دقيق مدعم وعدة مخالفات بالبحيرة

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 02:37 ص
مديرية التموين والتجارة
مديرية التموين والتجارة الداخلية
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جمالات الدمنهورى

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملاتها المكثفة خلال شهر رمضان المبارك بالتنسيق مع مباحث التموين وذلك للرقابة على المخابز المدعمة لبيان مدى التزامها بمواعيد التشغيل الجديدة ومدى التزامها بإنتاج خبز مطابق للمواصفات والتصدى لتجار الكسب غير المشروع والسوق السوداء وذلك بتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق تحت إشراف المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية وبمشاركة مباحث التموين برئاسة العميد وجدى الصيرفى.

وتمكنت مديرية ومباحث التموين والتجارة الداخلية خلال حملاتها فى مراكز" بدر-ابو حمص-ادكو- كوم حماده" من ضبط ٢٩ مخبز مخالف لقيام أصحابها بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن وقيام أصحاب بعض المخابز بالتصرف فى ٣٠٩ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة ٥٠ كجم بإجمالى ١٥٤,٥ طن .

كما تم ضبط ٢٣٠ بطاقة تموينية فى ٣ مخابز دون وجه حق لللحصول على الدعم بطرق غير مشروعة و٢٤٠٠ رغيف خبز محملة على موتوسيكل ،و٢٣ شيكارة دقيق بلدى مدعم بإجمالى ١١،٥ طن قبل بيعها فى السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة

أسفرت الحملة فى مركز بدر عن ضبط ٧ مخابز أنتجت خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وضبط صاحب مخبز لقيامه بالتصرف بالبيع فى  191 شيكاره في مخبز وضبط اصحاب 3 مخابز لم  يعلنوا عن مواعيد العمل فى  رمضان  وتحرير محضر  لمخبز بعمر مكرم جنح امن دوله طواريء  لتجميعه ٢٢ بطاقات تموينية

وأسفرت الحملة التموينية التى قادها رياض ابو الخير مدير عام الادارة التموينية و السيد كفافى رئيس الرقابة من ضبط 7 مخالفة لقيام أصحابها بإنتاج خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات بينهم صاحب مخبز تصرف بالبيع فى 4 شيكارة دقيق زنة 50كجم وتم ضبط 66 بطاقات تموينية فى أحد المخابز دون وجه حق لللحصول على الدعم بطرق غير مشروعة .

وتمكنت الحملة من رصد 144 بطاقات تموينية فى مخبز آخر بنفس المخالفة بالقيام بتجميع بطاقات تموينية داخل المخبز بإجمالى  210 بطاقات تموينية .

و فى إدكو تمكنت حملة تموينية مكبرة قادها فتحي احمد وهبه مدير ادارة تموين ادكو وفارس حبيب رئيس الرقابة بادكو ضبط مخبز لتصرفه في ٥٧شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة ٢٨،٥ طن و٢٤٠٠ رغيف خبز قبل بيعها بالسوق السوداء  بمركز ادكو 
 
وتمكنت إدارة تموين كوم حماده برئاسة احمد شحاته هنيدي خلال حملة للمرور علي المخابز البلديه ومتابعه انتاجها والارصده من ضبط أصحاب ٣ مخابز لقيامهم بتجميع ٢٣ شيكارة دقيق بمخبز بلدي بناحيه خنيزه ، كفر زياده،و  الحدين.

و ضبط أصحاب٤ مخابز مدعمة آخرين بناحيه شبرا ،والحدين لقيامهم بالتصرف ٥٧ شيكارة زنة الواحدة ٥٠ كجم بإجمالى ٢٨,٥طن دقيق بلدى مدعم من مستحقات المواطنين والاتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة

وتم التحفظ علي الدقيق المجمع بالمخابز والمضبوط اليوم و تسليمه للمخازن التابعة لمديرية التموين ومصادرتها لحين صدور قرار من وكيل النائب العام بشأنها وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ضبط أصحاب ٢٩ مخبزا باعوا ١٥٤ طن دقيق مدعم وعدة مخالفات بالبحيرة
ضبط أصحاب ٢٩ مخبزا باعوا ١٥٤ طن دقيق مدعم وعدة مخالفات بالبحيرة
ضبط أصحاب ٢٩ مخبزا باعوا ١٥٤ طن دقيق مدعم وعدة مخالفات بالبحيرة
ضبط أصحاب ٢٩ مخبزا باعوا ١٥٤ طن دقيق مدعم وعدة مخالفات بالبحيرة
ضبط أصحاب ٢٩ مخبزا باعوا ١٥٤ طن دقيق مدعم وعدة مخالفات بالبحيرة
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