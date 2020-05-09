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أخبار العالم

تفاؤل فى السعودية.. تعافي 10144 حالة من فيروس كورونا

السبت 09/مايو/2020 - 09:01 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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ميـــس رضــا

سادت حالة من التفاؤل فى المملكة العربية السعودية اليوم بعدما أعلنت وزارة الصحة السعودية، أن المملكة سجلت 1024 حالة تعافٍ جديدة من كورونا ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 10144.

 

بينما أعلنت الوزارة عن  تسجيل 1704 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في السعودية إلى 37136، منها 26753 حالة ناشطة، بينها 140 حالة حرجة في العناية المركزة.

 

وتوزعت الحالات الجديدة  بين عدد من المدن السعودية بنسبة 18% من الحالات الجديدة كانت لإناث، و82% لذكور. وتوزعت الحالات الجديدة، كالتالي: 6% بين الأطفال، 90% بين البالغين و4% بين كبار السن (ما فوق الـ65 عامًا). وعادت 30% من الحالات الجديدة لسعوديين، و70% لمقيمين من جنسيات مختلفة.

 

في المقابل تم تسجيل 10 حالات وفاة بـ فيروس كورونا في السعودية، ما يرفع عدد المتوفين إلى 239.

 

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبدالعالي اليوم في مؤتمر صحافي، أن الخدمات المتوفرة على الرقم 937 باتت أقرب للمستفيدين منها، وذلك عبر مراسلة الرقم 920005937 على تطبيق واتساب. ومن خلال هذا الرقم يمكن الحصول على معلومات حول فيروس كورونا وأجوبة لاستفسارات متصلة بالفيروس، بالإضافة لآخر المستجدات المتصلة بالوباء.

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