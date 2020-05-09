الصحة: ارتفاع إصابات كورونا مسؤولية المواطن وترهق القطاع الطبي.. فيديو

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان،أنه ينبغي على المواطن إتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ، مضيفة:" البعض لا يتبع الإجراءات الاحترازية الكافية بما يؤدي إلى زيادة أعداد الإصابات ".





وأضافت هالة زايد في حوارها على قناة " إكسترا نيوز"، :" رغم زيادة أعداد الإصابات تظل الوفيات ثابتة أو تقل بما يؤكد أن الإصابات بسيطة". أعدادالإصابات





وتابعت هالة زايد:" زيادة أعداد الاصابات إرهاق للقطاع الصحي وزيادة معدلات الإصابات مسؤولية المواطن".





وقالت هالة زايد:" قمت بزيارة مستشفى حميات الإسكندرية تمهيدا لتحويله إلى مستشفى عزل، سوف نوفر جهاز أشعة مقطعية، و120 سرير عزل و مبنى اخر به 40 سرير عزل وجهازا pcr لتحليل فيروس كورونا".





وأضافت هالة زايد:" إن الأطقم الطبية في مستشفى حميات الاسكندرية جيدة للغاية وقادرون على التعامل مع الأمراض المعدية".



