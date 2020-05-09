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توك شو

الصحة: ارتفاع إصابات كورونا مسؤولية المواطن وترهق القطاع الطبي.. فيديو

السبت 09/مايو/2020 - 04:48 م
هالة زايد
هالة زايد
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هاني حسين
أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان،أنه ينبغي على المواطن إتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ، مضيفة:"  البعض لا يتبع الإجراءات الاحترازية الكافية بما يؤدي إلى زيادة أعداد الإصابات ".

وأضافت هالة زايد في حوارها على قناة " إكسترا نيوز"، :" رغم زيادة أعداد الإصابات تظل الوفيات ثابتة أو تقل بما  يؤكد أن الإصابات بسيطة".

وتابعت هالة زايد:"  زيادة أعداد الاصابات إرهاق للقطاع الصحي وزيادة معدلات الإصابات مسؤولية المواطن".

وقالت هالة زايد:" قمت بزيارة مستشفى حميات الإسكندرية  تمهيدا لتحويله إلى مستشفى عزل،  سوف نوفر جهاز أشعة مقطعية، و120 سرير عزل و مبنى اخر به 40 سرير عزل وجهازا pcr  لتحليل فيروس كورونا".

وأضافت هالة زايد:" إن الأطقم الطبية في مستشفى حميات الاسكندرية جيدة للغاية وقادرون على التعامل مع الأمراض المعدية".

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