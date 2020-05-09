تهديد لإقامة الدوري الألماني.. إصابة لاعبين في دريسدن بـ كورونا.. وعزل الفريق





يذكر أن الحكومة الألمانية قد قررت عودة منافسات الدوري الألماني هذا الشهر رغم تفشي فيروس كورونا، لتحدد رابطة البوندسليجا السادس عشر من شهر مايو موعدا لعودة النشاط.





وقال رالف مينج المدير الرياضي لدينامو دريسدن: " ثبت إصابة لاعبين في الفريق لترتفع حالات الاصابة بفيروس كورونا لـ 3 حالات".





وأضاف: "سيتم عزل جميع اللاعبين والجهاز الفني بأكمله لمدة 14 يوما ، ولا يمكننا أن نتدرب أو أن نشارك في أي مباراة خلال الـ14 يوما المقبلة"





وكان مقررًا أن يلاقي فريق دينامو دريسدن فريق هانوفر يوم الأحد المقبل ، ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية الألماني، وبعد تلك الأنباء، أصبحت عودة الدوري الألماني مهددة .

أعلن نادي دينامو دريسدن الألماني، منذ قليل، عن إصابة لاعبين آخرين من الفريق ، بفيروس كورونا المستجد.