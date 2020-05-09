زمن كورونا .. شروط ارتياد حمامات السباحة والشواطئ

كشفت غرفة المنشآت الفندقية، عن الاشتراطات المقرره لفتح حمامات السباحة والشواطئ والسماح بدخولها الفنادق والقرى السياحية مع بداية التشغيل التجريبي منتصف الشهر الجاري في إطار جهود مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».









يبدأ تشغيل الفنادق والمنتجعات في المرحلة الأولى بشكل تجريبي من 15 مايو الجاري بنسبة إشغال حد أقصى 25%.









وشملت الشروط الخاصة بالشواطئ وحمامات السباحة «توافر خدمات حمامات السباحة والشواطئ للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد واستمرار لصيانة، والتطهير المناسبين لحمامات السباحة بشكل منتظم، واستخدام أقصى نسب تركيز للكلور (5 مجم/ لتر) والبرومين (10مجم/ لتر) مسموح بها لوقف وقتل فيروس كورونا، وتطهير المنطقة المُحيطة بالشاطئ وحمامات السباحة وتشمل الطاولات والأسطح والكراسي والاستلقاء للتشمس والأدوات، بعد استخدام كل نزيل وكذلك بعد انتهاء وقت التشغيل».





وتضمنت الشروط «ترك مسافة لا تقل عن مترين بين كراسي الاستلقاء فى التشمس، وتسليم الفوط المستخدمة على الشاطئ في الغرف لتقليل التلامس مع الأشخاص، وتقليل الأنشطة الترفيهية على الشواطئ وحمامات السباحة».









وفي حالة اكتشاف حالة إيجابية بين أحد النزلاء، يتم إخطار وزارة الصحة والسكان فورًا للتنسيق بشأن عزل الحالة في الأماكن المخصصة لذلك بالمستشفيات أو الفندق على حسب الحالة، وفقًا لما تقرره





وزارة الصحة والسكان والإعلان على موقع الفندق عن الاشتراطات لاطلاع النزيل عليها قبل الوصول للفندق للتعرف عليها والالتزام بها.









وواصلت غرفة المنشآت الفندقية تلقي طلبات إعادة التشغيل من مسؤولي القرى السياحية بالبحر الأحمر طبقًا لقرار مجلس الوزراء بفتح الفنادق منتصف مايو بنسبة إشغالات ٢٥٪ .