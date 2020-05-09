حقيقة فيروس كبدي جديد تنقله الفئران .. طبيب يكشف

كشفت صحيفة ميرور البريطانية في السابق، أن علماء الطب يعتقدون أن الفئران أصابت البشر بسلالة جديدة من التهاب الكبد E، ولا يعرفون سبب انتقاله خاصة بعد ظهور عدد من حالات في هونج كونج.





وفي هذا السياق يقول الدكتور عز العرب أستاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، إن فيروس e هو فيروس ليس بجديد على البشرية، وينتقل عبر الطعام والشراب، مثله مثل فيروس A ، لافتا أنه لا يسبب التهابا مزمنا بالكبد كفيروس B و C ، واعراضه تشبه الفيروس الكبدي A وهي اصفرار العين والغثيان والنوم بشكل وطويل وصداع مع ارتفاع درجة حرارة الجسم.









وأوضح عز العرب في تصريح لموقع صدى البلد، أن فيروس E لا يشكل خطرا كبيرا ونسبة الوفاة من 1%، ولكنه يشكل خطرا كبيرا على الحوامل بصل بنحو 20%، وهنا تكمن خطورته، مشيرا أنه لا يوجد له علاج كفيروس A الذي يعالج من تلقاء نفسه من خلال تناول السكريات خاصة العسل الابيض والاسود والابتعاد عن الألبان واللحوم.





ونوه عز العرب ، أنه هناك عددا قليلا من المصريين في المحافظات أصيبوا بفيروس E ، وتم شفاؤهم منه، مشيرا إلى هذا المرض ليس منتشرا بمصر.





وأفاد أستاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، أن هذا الفيروس يمكن أن ينتقل عبر القوارض والمرأة الملوثة، لافتا إلى أنه تم اكتشاف العام الماضي سلالة جديدة من الفيروس الكبدي B ، ظهرت في أحد القوارض التي تشبه الفئران في اسيا، وتبين أنه يمكن اجراء الاختبارات المعملية عليها كنموذج يساعد في علاج الإنسان من هذا الفيروس.