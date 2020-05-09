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تعليم

وزير التعليم: أيقونة المشروع البحثي لا تظهر إلا للطلاب المسجلين على منصة ادمودو

السبت 09/مايو/2020 - 10:04 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أيقونة المشروع البحثي الخاص بطلاب الصفوف من 3 ابتدائي حتى 3 إعدادي، لا تظهر لحسابات أولياء الأمور أو المعلمين علي منصة ادمودو.

حيث قال وزير التربية والتعليم في تصريح له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: هذه الايقونة تظهر فقط للطلاب المسجلين علي المنصة.

وأضاف وزير التربية والتعليم قائلاً: نرجو الاتصال أو ارسال رسالة إلي "الدعم الفني" في حالة وجود اي مشكلة خاصة بالتسليم الالكتروني للمشروعات حتي يقوموا بتقديم المساعدة.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه يمكن الاتصال بالارقام التالية للدعم الفني والإبلاغ عن المخالفات لموضوع تسليم المشروعات:


01029686337، 01113326412، 01122002816، 01025224111، 01016469475، 01028252398، 01092553215، 01227086089، 01226014787


وقال : يمكن الاتصال التليفوني او استخدام نفس الأرقام علي واتساب.
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