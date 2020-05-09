وزير التعليم: أيقونة المشروع البحثي لا تظهر إلا للطلاب المسجلين على منصة ادمودو

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أيقونة المشروع البحثي الخاص بطلاب الصفوف من 3 ابتدائي حتى 3 إعدادي، لا تظهر لحسابات أولياء الأمور أو المعلمين علي منصة ادمودو.





حيث قال وزير التربية والتعليم في تصريح له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: هذه الايقونة تظهر فقط للطلاب المسجلين علي المنصة.



