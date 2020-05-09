مسلسل اللعبة الحلقة 19 .. تحدي جديد لـ شيكو وهشام ماجد

بدأت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل اللعبة المعروض على قناة ام بي سي مصر، بإرسال تحدي جديد لكل من شيكو وهشام ماجد، وهو توصيل شنطة إلى إحدى الأشخاص ومن يخسر هذا التحدي سيقوم بتسليمه إلى الشرطة.





وقام شيكو والفنان محمد ثروت وعارفة عبد الرسول وسامي مغاوري بتعاطي حبوب السعادة، والتي جعلتهم يفقدون التركيز وانتهت الحلقة بفوز هشام ماجد بالتحدي بمساعدة زوجته مي كساب.





مسلسل "اللعبة" تم عرضه حصريا عبر منصة شاهد بداية من شهر يناير الماضي.









المسلسل من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني.





يشارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.



