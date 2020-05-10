فانوس طوله 7 أدوار .. مناطق الإسكندرية تتنافس على زينة رمضان..صور





شارع عين جالوت..قطعة من أوربا..

أصر قاطنو شارع عين جالوت، الواقع بمنطقة الورديان غربي الإسكندرية على مواصلة عادتهم في تزيين وتجميل شارعهم شارع عين جالوت..قطعة من أوربا..أصر قاطنو شارع عين جالوت، الواقع بمنطقة الورديان غربي الإسكندرية على مواصلة عادتهم في تزيين وتجميل شارعهم بالزينة الرمضانية كعادة سنوية مستمرة منذ عقود.





وبالمجهودات الذاتية قام قاطنوا الشارع بتنظيف وتجميل شارعهم وجعله وكأنه كقطعة من أوروبا، بداية من تزيين وتلوين الحوائط ووضع مجسمات لشخصيات رمضانية شهيرة ومنعا عم فؤاد وبوجي وطمطم وبكار وغيرهم.





يقول محمد عيسى، أحد قاطني الشارع، أنهم شرعوا في مواصلة عملهم المعتاد سنويا خلال شهر رمضان في تجميل وتزيين شارعهم وبالجهود الذاتية.





وتابع:"جمعنا الأموال من جميع قاطنوا الشقق السكنية والمحلات التجارية بالشارع لشراء الخامات وتابع:"جمعنا الأموال من جميع قاطنوا الشقق السكنية والمحلات التجارية بالشارع لشراء الخامات والزينة ، وقمنا بتعليقعها بأنفسنا كما أن كل من كان يعرف في شيئ كان يقوم به سواء أعمال الكهرباء أوالرسم أو الدهان والنجارة وغيرها.





فانوس باكوس..

وفي شارع سينما ليلى بمنطقة باكوس شرقي الإسكندرية، واصل الأهالي هناك عادتهم في تزيين منطقتهم بزينة رمضان، وقاموا للعام الثالث على التوالي بصنع أطول فانوس رمضاني إذا يبلغ طوله نحو 45 مترا.





يقول محمد حسن، أحد الأهالي، قررنا التغلب على حالة الخوف من كورونا ومواصلة عادة تزيين الشارع كعاجدة وطقس رمضاني أصيل طالما قمنا به.





وأضاف بخلاف الزيم\نة قمنا بتعليق أطول فانوس رمضاني ليس في مصر فقط ولكن في العالم اذا يبلغ طولع 45 متر، وهو من صنع الاهالي وبالمجهودات الذاتية.





فانوس الفلكي..

وعلى غرار قرية الحتاحتة بمحافظة المنيا قام عدد من مسيحي شارع 16 بمنطقة الفلكي بصنع فانوس رمضان كهدية لشركائهم في الوطن والشارع ابتهاجا بحلول شهر رمضان المبارك.





يقول ميلاد سعيد، أحد المشاركين في صنع الفانوس، أن الفكرة قد جاءته بمشاركة صديقه إبراهيم فايز، تحية وإهداء من إلى أخواتهم المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.





وأشار سعيد إلى أن الفانوس تم صناعته بشكل كامل بالجهود الذاتية ويبلغ ارتفاعه نحو 22.5 متر اي مايعادل 7 طوابق وتم تعليقه بمنتصف شارع 16 بمنطقة الفلكي.