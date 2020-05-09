ماتت حزينة على أسرتها.. تعرف على الرسالة الأخيرة لشهيدة طاقم تمريض صدر دمنهور

اشتهرت "عطيات محمد عربود" أول شهيدة بطاقم تمريض مستشفى الصدر بدمنهور بكفاءتها وحسن اخلاقها وسمعتها الطيبة بين زملائها ورؤسائها بالعمل مما جعلها تحظى بثقة كل المسؤولين فى قطاع الصحة بمحافظة البحيرة وتميزت الشهيدة بأدائها المتمكن فى العمل وكانت دءوبة ومجتهدة ومحبة ومساعدة لجميع زملائها.









وأكد الدكتور "محمد شاهين" مدير إدارة الصدرية والدرن بالبحيرة وأول طبيب تطوع للعمل بمستشفى الحجر الصحى بكفر الدوار والمدير الفنى لنزل الشباب لحجز الحالات الإيجابية لكورونا ذوى الأعراض البسيطة فى تصريحات خاصة "بصدى البلد" أن عطيات محمد عربود اول شهيدة بطاقم تمريض مستشفى الصدر المصاب بفيروس كورونا كانت إنسانة محبوبة جدا بين جميع فريق العمل بمستشفي الصدر سواء من الأطباء أو الممرضين وكانت متعاونة لأقصى درجة، والابتسامة لا تفارقها وكل المرضى كانوا بيتعلقوا بها لروحها الطيبة.









واوضح الدكتور محمد شاهين بأن اخر رسالة كانت من الشهيدة عطيات وجهتها لزملائها فى آخر مكالمة تليفونية لها هى"سامحونى لو كنت زعلت حد منى أنا حزينة جدا، لاننى تسببت فى نقل العدوى لأسرتى " زوجها وابنتها".





وأضاف بأن الشهيدة عطيات أول ما ظهرت عليها أعراض فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ وتعبت تم نقلها إلى مستشفى الحجر الصحى بكفر الزيات .





وأكد دكتور" شاهين" بأنه على الرغم من حالة الحزن التى سيطرت على طاقم الأطباء والتمريض بسبب وفاة الشهيدة عطيات إلا أننا مصممين على استكمال محاربة كورونا ومواجهته لوقاية باقى أسرة الشهيدة والمرضى.





ونعى الدكتور محمد شاهين مدير الصدر والدرن بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة وجميع زملاؤه الأطباء وكافة اطقم التمريض بمزيد من الأسى والحزن "عطيات محمد عربود "أول شهيدة بمستشفى الصدر بدمنهور والتي توفيت متأثرة باصابتها بفيروس كورونا المستجد إثر إنتقال العدوى اليها أثناء تأديتها لعملها الوطنى بداخل المستشفى.





وكانت مديرية الصحة بمحافظة بالبحيرة، اليوم السبت قد أعلنت اليوم السبت عن وفاة أول حالة من الطاقم الطبي بمستشفى الصدر بدمنهور، أثناء احتجازها بمستشفى الحجر الصحي بكفر الزيات.





ونعى الدكتور يسرى بيومي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وجميع العاملين بالقطاع الصحي، بكل حزن وأسى، شهيدة الطاقم الطبي بمستشفى الصدر، الفقيدة عطيات محمد عربود، الممرضة بمستشفى الصدر بدمنهور، والتي وافتها المنية إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد أثناء تأدية واجبها الوطنى لحماية المواطنين من فيروس كورونا.



