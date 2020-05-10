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أخبار البلد

لمواجهة كورونا.. 6 مخالفات تتلقاها مبادرة صوتك مسموع

الأحد 10/مايو/2020 - 06:25 ص
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
تتلقى مبادرة صوتك مسموع التي اطلقتها وزارة التنمية المحلية في اكتوبر الماضي شكاوى المواطنين الخاصة بخمسة محاور أهما تراكمات القمامة و التعديات علي الاراضي الزراعية واملاك الدولة والبناء المخالف وازالة الاشغالات والفساد ، بالاضافة الي مخالفات قرارات الدولة بشأن الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا .

وتهتم المبادرة بشكاوي المواطنين فيما يخص فيروس كورونا وتعمل على سرعة حلها ومتابعتها بالتنسيق مع المحافظات خاصة فيما يخص تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء لمجابهة الفيروس والتى من أهمها إيقاف تقديم الشيشة فى المطاعم والكافيهات والمقاهى وغلقها فى المواعيد التى أعلنت، بالإضافة إلى غلق مراكز الدروس الخصوصية والتعليمية وغلق الحضانات وعدم إقامة الأسواق والقرارات التى أصدرها رئيس الوزراء.

ويتم استقبال شكاوي المواطنين عن طريق رقم "الواتس أب" ( 01150606783 ) ورقم الخط الساخن (15330 ) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني ([email protected] ).. وتعد وسيلة الواتس اب اكثر الوسائل انتشارا بين المواطنين وتتلقي الكم الاكبر من الشكاوي.  

وشدد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية علي الاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين التي تتلقاها المبادرة وسرعة الرد علي المواطن وحل مشكلته.
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