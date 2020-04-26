صوتك مسموع.. التنمية المحلية تحدد طريقة تقديم شكاوى عدم توافر السلع في رمضان

لخاصة بعدم توافر أي سلع أو خدمات أو أية مشكلات على مبادرة "صوتك مسموع"، لسرعة حلها. تتلقى وزارة التنمية المحلية شكاوى المواطنين ا





وأوضحت الوزارة أن المبادرة لها 3 وسائل للتواصل السريع مع المواطنين وهم الخط الساخن (15330) أو رقم الواتس آب 01150606783 أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك (www.facebook.com/ sotakmasmwo)، مؤكدة أنه سيتم التعامل فورًا لمواجهة أي طارئ.



