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أخبار البلد

صوتك مسموع.. التنمية المحلية تحدد طريقة تقديم شكاوى عدم توافر السلع في رمضان

الأحد 26/أبريل/2020 - 10:26 ص
مبادرة صوتك مسموع
مبادرة صوتك مسموع
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ايمان البكش
تتلقى وزارة التنمية المحلية شكاوى المواطنين الخاصة بعدم توافر أي سلع أو خدمات أو أية مشكلات على مبادرة "صوتك مسموع"، لسرعة حلها.

وأوضحت الوزارة أن المبادرة لها 3 وسائل للتواصل السريع مع المواطنين وهم الخط الساخن (15330) أو رقم الواتس آب 01150606783 أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك (www.facebook.com/ sotakmasmwo)، مؤكدة أنه سيتم التعامل فورًا لمواجهة أي طارئ.

وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظات تتابع مع غرف عمليات المحافظات على مدار الساعة مدى توافر الأرصدة الخاصة بالسلع الغذائية والاستراتيجية وانتظام العمل في المخابز وتعديل مواعيدها بما يتناسب مع الشهر الكريم ومتابعة توافر أسطوانات البوتاجاز.

كما تتابع الأسعار والتأكد من الألتزام التام  بالقواعد المنظمة لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


وشدد اللواء محمود شعراوى على ضرورة إلتزام المحافظات بتشديد الرقابة على منافذ بيع السلع الغذائية بالتنسيق مع مديريتى الصحة والتموين بالمحافظات حفاظا على صحة المواطنين ومنع الاحتكار والجشع بين بعض التجار. 
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