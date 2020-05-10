وليد سليمان: أستطيع خوض 90 دقيقة كاملة.. فيديو

أكد وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه يستطيع خوض المباراة كاملة حتى تلك اللحظة .





وأضاف وليد سليمان خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس2"، أن باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي لنادي الزمالك والسابق للأهلي تولي قيادة القلعة الحمراء في ظروف صعبة للغاية خصوصا في ظل إصابة معظم اللاعبين .





وأكد وليد سليمان أن باتريس كارتيرون استطاع تحقيق نتائج إيجابية مع نادي الزمالك حتى الآن .





وتابع:" كارتيرون نجح في الوصول بالأهلي لنهائي إفريقيا رغم إصابة أهم اللاعبين ".





وأوضح وليد سليمان أن رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي يمتلك إمكانيات فنية على أعلي مستوي متابعا:فايلر يتحرك بنظام".