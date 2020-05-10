AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وليد سليمان: أستطيع خوض 90 دقيقة كاملة.. فيديو

الأحد 10/مايو/2020 - 01:25 ص
حسام الحارتي

أكد وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه يستطيع خوض المباراة كاملة حتى تلك اللحظة .


وأضاف وليد سليمان خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس2"، أن باتريس كارتيرون المدير الفني  الحالي لنادي الزمالك والسابق للأهلي تولي قيادة القلعة الحمراء في ظروف صعبة للغاية خصوصا في ظل إصابة معظم اللاعبين .


وأكد وليد سليمان أن باتريس كارتيرون استطاع تحقيق نتائج إيجابية مع نادي الزمالك حتى الآن .


وتابع:" كارتيرون نجح في الوصول بالأهلي لنهائي إفريقيا رغم إصابة أهم اللاعبين ".


وأوضح  وليد سليمان أن رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي يمتلك إمكانيات فنية على أعلي مستوي متابعا:فايلر يتحرك بنظام".

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نادر السيد: كارتيرون أفضل من فايلر.. تأهل الأهلى والزمالك لنهائى افريقيا صعب .. وتتويج بيراميدز بالكونفدرالية مستحيل

طلعت يوسف: طارق حامد كاسحة ألغام.. وكارتيرون يقدم كرة رائعة

عمرو محب يوضح الفارق بين فايلر وكارتيرون وقيمة الأهلي للمدربين.. فيديو

فايلر: حسين الشحات سيعود من جديد وحزين لتوقف الدوري

فايلر يكشف موقفه تجاه نادي الزمالك وكارتيرون

خالد الغندور لمدرب الأهلي: أنت مدرب كبير وأتعجب من تصريحك

ترشيحاتنا

أهم الأخبار.. الرئيس يصدق على قانون زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة.. والصحة تسجل زيادة فى حالات كورونا

وفاة أول ممرضة بـ كورونا في مستشفى الصدر بدمنهور

طريقة تحضير مشروب السوبيا فى المنزل

بعد زواجها.. دعوى قضائية ضد الفنانة غادة عبد الرازق لهذا السبب

بالأسماء.. استشهاد 5 من أطقم التمريض بالجيش الأبيض بسبب كورونا

ثروت الخرباوى: «خيرت الشاطر وحسن مالك ضربوا بعض في السجن»

AdvertisementS

بيراميدز يضم ثنائي الأهلي بـ 93 مليون جنيه

أول رد من مرتضى منصور على تفويت أسامة نبيه مباراة الزمالك مع غزل المحلة

كيف يستعد الأهلي لعودة التدريبات بعد أزمة كورونا؟

المصري يوجه الشكر لـ السيسي ويكشف حقيقة رحيل نجمي الفريق.. فيديو

اخبار الاهلي.. بيراميدز يضم نجمي الفريق بـ 93 مليون جنيه.. هشام حنفي: انتقلت الى الزمالك 3 أيام

وكيل النني يكشف حقيقة إصابة اللاعب بـ كورونا وموقفه من العودة للدوري المصري ..فيديو

مرتضى منصور يمنح العضوية الشرفية لنادي الزمالك لـ طبيب الغلابة.. وطارق يحيى يبكي ..فيديو

أخبار الزمالك.. رفع العقوبة عن بن شرقي وتحذير للاعبين .. واتخاذ إجراءات انتقال لاعب الأهلي لصفوف الفريق

طبيب الغلابة: حزين من إيقاف الدوري لأنه «حرمني» من مشاهدة مباريات الزمالك.. فيديو

معرفش نجوم.. وليد سليمان : حزنت من موقف الأهلي أثناء التجديد ..فيديو

طبيب الغلابة: مرتضى منصور قائد حقيقي ومصر لن ترى مثله مرة أخرى.. فيديو

خشبة يكشف عن مرشحه في انتخابات الأهلي الماضية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت اسود.. هنادي مهنا تستعرض أناقتها على إنستجرام.. شاهد

طريقة عمل المرقوق بأسهل الوصفات

سيرين عبد النور تشعل السوشيال ميديا بإطلالة كلاسيكية