وليد سليمان: أستطيع خوض 90 دقيقة كاملة.. فيديو

أكد وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه يستطيع
خوض المباراة كاملة حتى تلك اللحظة .
وأضاف وليد سليمان خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس2"، أن
باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي لنادي الزمالك والسابق للأهلي تولي قيادة القلعة الحمراء في ظروف صعبة
للغاية خصوصا في ظل إصابة معظم اللاعبين .
وأكد وليد سليمان أن باتريس كارتيرون استطاع تحقيق نتائج إيجابية مع نادي
الزمالك حتى الآن .
وتابع:" كارتيرون نجح في الوصول بالأهلي لنهائي إفريقيا رغم إصابة أهم
اللاعبين ".
وأوضح وليد سليمان أن رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي يمتلك إمكانيات فنية على أعلي مستوي متابعا:فايلر يتحرك بنظام".