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أخبار العالم

الجيش الليبي: رئيس مخابرات الوفاق لقى مصرعه على يد وزير إخواني

الأحد 10/مايو/2020 - 05:13 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أكد الجيش الوطني الليبي اليوم الأحد، نبأ مقتل عبد القادر التهامي رئيس جهاز مخابرات حكومة الوفاق الليبية في طرابلس.


ونقل موقع "المشهد" الليبي عن  العقيد محمد فرج عثمان بالمركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة في الجيش الوطني الليبي قوله إن عبد القادر التهامي قتل بالعاصمة طرابلس على يد قوات تابعة لحكومة الوفاق نفسها.



وقال إن التهامي قتل على يد مجموعة تنتمي لقوة الردع التابع لوزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشأغا المحسوب على جماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا.


فيما نشرت وسائل إعلام موالية لوزير داخلية الوفاق بإعلان وفاة التهامي إثر تعرضه لسكتة قلبية.


وأشار الموقع إلى أن هذه الأنباء تأتي بعد أنباء بإلقاء القبض على التهامي مساء أمس السبت.


وأوضح الموقع أن العاصمة طرابلس تشهد صراعا داخليا بين فايز السراج رئيس حكومة الوفاق، وباشأغا وزير داخليته، الذي يبدو أنه صراع داخلي على النفوذ.


وكان باشأغا صرح في فبراير الماضي بأن مخابرات الوفاق تعرضت للاختراق من قبل مليشيا لم يذكر اسمها، في إشارة فسرتها وسائل الإعلام على أنها لمليشيا النواصي، أكبر وأقوى مليشيات طرابلس، والتي اتهمها باشأغا بالفساد المالي واستغلال النفوذ للاعتداء على مؤسسات الدولة. وتحوّلت هذه الخلافات إلى معركة لتصفية الحسابات، تعكس فجوة الخلافات بين قوات "الوفاق" وتجسد الصراع على السلطة والنفوذ بين أجنحتها. بحسب "العربية".


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