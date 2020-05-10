كريم فهمي لزوجته: أنتى ملهمتي الوحيدة

نشر الفنان كريم فهمي فيديو جديدا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.









ويظهر في الفيديو مجموعة صور لكريم برفقة زوجته في لحظات رومانسية علي أنغام اغنية "الهضبة" عمرو دياب "انتي لسه زي مانتي".









وعلق كريم على الفيديو قائلا: انتي ملهمتي الوحيدة.

















ونال الفيديو إعجاب متابعيه، وجاءت أبرز التعليقات، " ربنا يسعدكم دايما"، " ربنا يخليكم لبعض".













يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم فهمي مسلسل "ونحب تاني ليه" لـ ياسمين عبد العزيز وشريف منير،ويدور المسلسل في العديد من الأحداث المشوقة ضمن الموسم الرمضاني 2020.