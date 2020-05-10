لما كنا صغيرين الحلقة 16.. إطلاق النيران على دنيا وياسين

عُرضت الحلقة 16 من مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة الفنانة ريهام حجاج، ضمن الماراثون الدرامي الرمضاني 2020.
شهدت أحداث الحلقة مقابلة دنيا "ريهام حجاج" وياسين "خالد النبوى" ويقوم ملثمون بإطلاق النيران على دنيا فيفديها ياسين وتقوم صافى بالهروب إلى شرم الشيخ خوفا من مراقبة ياسين لها.
وتذكرت دنيا أنها في نفس يوم انفصالها عن يحيي ذهبت لفيلتها فوجدت سليم منتظرها هناك، وقال لها الفيلا غير منظمة ومغلقة من زمان اذهبي إلى فندق اليوم وباليوم التالي وجدتها نظيفة ومنظمة، وذلك دون أن تترك مفتاح الفيلا إلي سليم
وتفاجأ ياسين بباقة ورد من سليم بعد خروجه من المستشفى وذهابه الى المنزل.