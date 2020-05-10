لما كنا صغيرين الحلقة 16.. إطلاق النيران على دنيا وياسين

وتذكرت دنيا أنها في نفس يوم انفصالها عن يحيي ذهبت لفيلتها فوجدت سليم منتظرها هناك، وقال لها الفيلا غير منظمة ومغلقة من زمان اذهبي إلى فندق اليوم وباليوم التالي وجدتها نظيفة ومنظمة، وذلك دون أن تترك مفتاح الفيلا إلي سليم





وتفاجأ ياسين بباقة ورد من سليم بعد خروجه من المستشفى وذهابه الى المنزل.





