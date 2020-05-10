التعليم زمان .. قصة تحول معهد المعلمات لكلية التربية الفنية بجامعة حلوان

جامعة حلوان من أكبر وأبرز الجامعات المصرية في عصرنا الحالي، تضم ٢٣ كلية ومعهدا تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الاعلى للجامعات.





اقرأ أيضًا:









لكن لكل كلية من جامعة حلوان تاريخ أقدم منها بكثير يعود إلى بداية القرن العشرين.





وأنشئت كلية التربية الفنية عام 1935 وحملت اسم معهد التربية للمعلمات، وضمت بعد ذلك الى جامعة حلوان بعد إنشائها وتحولت إلى كلية التربية الفنية بجامعة حلوان و اصبحت مجاورة لكلية الفنون الجميلة بالزمالك.





وتعتبر من أقدم كليات الفنون، وقد تخرج في هذه الكلية الفنية العديد من الفنانين الذين أثروا الحياة الفنية .





وفي عام 1975 صدر القرار الجمهوري بإنشاء جامعة حلوان لتضم جميع هذه الكليات كجامعة تكنولوجية متخصصة في المجالات الفنية والرياضية والتكنولوجية الحديثة، واستحدث بعد ذلك عددًا من الكليات الأخرى مثل كلية العلوم وكلية التربية وكلية الآداب وكلية الصيدلة وكلية الحقوق وكلية الحاسبات والمعلومات، وكلية التعليم الصناعي وكلية التمريض.







