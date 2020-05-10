مدرسة القبة .. حكاية صرح تعليمي مصري عاصر ثورات وحروبا وعمره يقترب من القرن

تعد مدرسة القبة التي تقع بحي مصر الجديدة، واحدة من أهم المدارس في العقودٍ الماضية، والتي مازالت ذات شهرة وأهميّة قائمة حتى الآن، حيث تندرج بين المدارس الأكثر انتظاما وتفوقا في محافظة القاهرة.









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وبحكم وجود المدرسة في واحد من الأحياء الراقية، حيث ساعدها ذلك على أن تتميّز بالالتزام مما دفع الكثيرين من الجنسيات المختلفة للالتحاق بها منذ نشأتها، حيث اشتهرت بوجود عدد من الجنسيات العربية بها مثل الفلسطينيين والسوريين والسودانين على مر العقود الماضية.





وأنشأت مدرسة القبة الثانوية العسكرية للبنين في عام 1932م وحصلت على اليوبيل الفضى لها عام 1957م بينما حصلت على اليوبيل الذهبى عام 1982ميلاديا واليوبيل الماسى عام 2007 ميلاديا، حيث كان أول مدير للمدرسة بعد تأسيسها هو حسن خالد والذي استمر كمدير لها فى الفترة من أكتوبر 1932-1933.









بينما كان مدير المدرسة قبل انطلاق ثورة 1952 هو مرزوق إبراهيم واستنر بعد الثورة في الفترة من 1950م-1952م، بينما أثناء الحرب عام 1956 كان مدير المدرسة هو حسن عبد السلام واستنر في منصبه كمدير لها في الفترة ما بين 1955- 1957.







