المدارس تتسلم الأبحاث الورقية من طلاب 4 ابتدائي و 2 إعدادي الآن.. فيديو

، أنه بالنسبة للطلاب الذين أعدوا المشروعات البحثية بشكل إلكتروني، فالفرصة لا تزال مفتوحة لرفع وتحميل المشروع البحثي على منصة ادمودو، لافتًا إلى أن الفرصة متاحة حتى يوم 16 مايو 2020 .

، أنه بالنسبة للطلاب الذين أعدوا المشروعات البحثية بشكل إلكتروني، فالفرصة لا تزال مفتوحة لرفع وتحميل المشروع البحثي على منصة ادمودو، لافتًا إلى أن الفرصة متاحة حتى يوم 16 مايو 2020 .

أنه بالنسبة للطلاب الذين سيضطرون لتسليم أبحاثهم ورقيا، فالوزارة وضعت لهم جدول مواعيد للتسليم في المدارس، منعا للتجمعات والازدحام.













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وأوضح وزير التربية والتعليم ، لا داعي للاستعجال فهناك اسبوع كامل لتسليم الأبحاث ، وسيكون هناك يوم لمن تخلف عن الحضور في يومه.

أما عن تسليم الأبحاث الالكترونية ، فقد أكد وزير التربية والتعليم أن المسجلين على منصة ادمودو حوالي 8 مليون ، وقال : نحن نناشد هؤلاء الطلاب ألا يدخلوا على المنصة في وقت واحد، فالتسليم يمكن أن يتم في اي وقت طوال المهلة المحددة من 9 مايو حتى 16 مايو.





وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه بالنسبة لطريقة تسليم المشروع نفسه ، فما أكدته الوزارة هو الآتي:





-الحل الافضل والابسط والاسهل والاضمن هو البحث الالكتروني فقط ، بحيث انه سواء كان البحث مكتوب بخط اليد أو بالكمبيوتر ، يتم تحويل البحث المكتوب بخط اليد ل بي دي اف بأي طريقة ثم ارفعه على منصة ادمودو من المنزل في اي يوم في الاسبوع وسيظهر على المنصة وينتهي الأمر





-أما الطلاب المضطرون لتسليم الأبحاث في المدارس ، سواء كان البحث مكتوب بخط اليد على ورق فلوسكاب او ورق عادي او بأي قلم ، لابد من وضعه في ظرف ويكتب عليه الرقم التعريفي والسنة الدراسية وتحديد الفئة ، ويغلقه ويسلمه للمدرسة ، ويأخذ وصل الاستلام فقط.





وأكد وزير التربية والتعليم أن أي إرشادات تخالف ذلك هي إرشادات غير قانونية وسنعاقب مروجيها بالقانون.





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و وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، رسالة لجميع الطلاب واولياء الامور، الذين يجدون مشكلة في عملية التسليم الالكتروني للمشروعات البحثية على منصة ادمودو.

وقال وزير التربية والتعليم : نرجو ان تقوموا بالتواصل مع الدعم الفني او مراسلتهم حتي يقوموا بتقديم المساعدة.

وأوضح وزير التربية والتعليم انه يمكن الاتصال بالارقام التالية للدعم الفني والإبلاغ عن المخالفات لموضوع تسليم المشروعات:

01029686337، 01113326412، 01122002816، 01025224111، 01016469475، 01028252398، 01092553215، 01227086089، 01226014787

[email protected]

وقال : يمكن الاتصال التليفوني او استخدام نفس الأرقام علي واتساب.