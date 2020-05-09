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تعليم

مسئولة التعليم الأساسي تتفقد المدارس لمتابعة الالتزام بتعليمات تسليم الأبحاث .. صور

السبت 09/مايو/2020 - 11:53 ص
جولة تفقدية لمتابعة
جولة تفقدية لمتابعة تسليم الابحاث
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ياســـمين بدوي
قامت اليوم قيادات الإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسي  بوزارة التربية والتعليم  وعلى رأسها الدكتورة هالة عبد السلام المشرف علي الادارة المركزية لرياض الاطفال والتعليم الاساسي ، بجولات تفقدية لمتابعة عملية تسليم أبحاث طلاب المدارس، وذلك في عدد من المدارس .

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، واشراف الدكتور رضا حجازي نائب وزير التعليم لشئون المعلمين والتعليم العام ، و الدكتورة انجي مشهور مساعد وزير التربية والتعليم .


حيث تم متابعة مدى التزام المدارس بتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم فيما يخص إجراءات استلام المشروعات البحثية الورقية، وكذلك التأكد من اتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة منعا للتزاحم الذي قد يؤدي لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة خصصت ارقام تليفونات للدعم الفني والإبلاغ عن المخالفات التي ترتكبها المدارس بخصوص موضوع تسليم المشروعات البحثية.

وقال وزير التربية والتعليم ، أنه للابلاغ عن اي مخالفات لابد من الاتصال بالارقام التالية :
01029686337، 01113326412، 01122002816، 01025224111، 01016469475، 01028252398، 01092553215، 01227086089، 01226014787

وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن عملية تسليم المشروع البحثي لابد أن تتم إما إلكترونيا علي منصة ادمودو أو ورقيا وليس الاثنين معا.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن رفع المشروع إلكترونيا هو الحل الأفضل والأضمن والأسلم صحيًا ، وترشحه الوزارة سواء كان المشروع بخط اليد او بالكمبيوتر، مؤكدًا أنه لا ضرورة لتقديم شئ آخر سواه.

وقال وزير التربية والتعليم أنه في حالة التسليم علي منصة إدمودو يمكن رفع المشروع في أي وقت من النهار او الليل من ٩ مايو الي ١٦ مايو وبالتالي لا داعي لمحاولة الدخول في وقت واحد للتخفيف على الشبكات.

وأعلن وزير التربية والتعليم أنه في حالة التسليم الورقي لابد من الالتزام الدقيق بالجدول المعلن لتفادي التكدس في المدارس ، مشيرًا إلى أن هناك ٣ فرص للتسليم في المدارس ولكن على الجميع الالتزام بجدول المواعيد المحدد من الوزارة.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد ، صورا من جولات قيادات وزارة التعليم اليوم في المدارس لمتابعة تسليم الابحاث.

مسئولة التعليم الأساسي تتفقد المدارس لمتابعة الالتزام بتعليمات تسليم الأبحاث .. صور
مسئولة التعليم الأساسي تتفقد المدارس لمتابعة الالتزام بتعليمات تسليم الأبحاث .. صور
مسئولة التعليم الأساسي تتفقد المدارس لمتابعة الالتزام بتعليمات تسليم الأبحاث .. صور
مسئولة التعليم الأساسي تتفقد المدارس لمتابعة الالتزام بتعليمات تسليم الأبحاث .. صور
مسئولة التعليم الأساسي تتفقد المدارس لمتابعة الالتزام بتعليمات تسليم الأبحاث .. صور
مسئولة التعليم الأساسي تتفقد المدارس لمتابعة الالتزام بتعليمات تسليم الأبحاث .. صور
مسئولة التعليم الأساسي تتفقد المدارس لمتابعة الالتزام بتعليمات تسليم الأبحاث .. صور
مسئولة التعليم الأساسي تتفقد المدارس لمتابعة الالتزام بتعليمات تسليم الأبحاث .. صور
مسئولة التعليم الأساسي تتفقد المدارس لمتابعة الالتزام بتعليمات تسليم الأبحاث .. صور
مسئولة التعليم الأساسي تتفقد المدارس لمتابعة الالتزام بتعليمات تسليم الأبحاث .. صور
مسئولة التعليم الأساسي تتفقد المدارس لمتابعة الالتزام بتعليمات تسليم الأبحاث .. صور
مسئولة التعليم الأساسي تتفقد المدارس لمتابعة الالتزام بتعليمات تسليم الأبحاث .. صور
مسئولة التعليم الأساسي تتفقد المدارس لمتابعة الالتزام بتعليمات تسليم الأبحاث .. صور
مسئولة التعليم الأساسي تتفقد المدارس لمتابعة الالتزام بتعليمات تسليم الأبحاث .. صور
مسئولة التعليم الأساسي تتفقد المدارس لمتابعة الالتزام بتعليمات تسليم الأبحاث .. صور
مسئولة التعليم الأساسي تتفقد المدارس لمتابعة الالتزام بتعليمات تسليم الأبحاث .. صور
مسئولة التعليم الأساسي تتفقد المدارس لمتابعة الالتزام بتعليمات تسليم الأبحاث .. صور
مسئولة التعليم الأساسي تتفقد المدارس لمتابعة الالتزام بتعليمات تسليم الأبحاث .. صور
مسئولة التعليم الأساسي تتفقد المدارس لمتابعة الالتزام بتعليمات تسليم الأبحاث .. صور
مسئولة التعليم الأساسي تتفقد المدارس لمتابعة الالتزام بتعليمات تسليم الأبحاث .. صور
مسئولة التعليم الأساسي تتفقد المدارس لمتابعة الالتزام بتعليمات تسليم الأبحاث .. صور
مسئولة التعليم الأساسي تتفقد المدارس لمتابعة الالتزام بتعليمات تسليم الأبحاث .. صور
مسئولة التعليم الأساسي تتفقد المدارس لمتابعة الالتزام بتعليمات تسليم الأبحاث .. صور
مسئولة التعليم الأساسي تتفقد المدارس لمتابعة الالتزام بتعليمات تسليم الأبحاث .. صور
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