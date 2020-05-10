شاهد.. كارمن سليمان في أحدث ظهور برفقة زوجها

نشرت الفنانة كارمن سليمان، صورة جديدة لها تجمعها بزوجها مصطفى جاد، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وكتبت كارمن سليمان معلقة على الصورة : #throwback
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وتلقت كارمن سليمان العديد من التعليقات من متابعيها وجاءت كالاتي :
شكلكم جميل
ربنا يخليكم لبعض
ربنا يعيد الايام دي
ايام مكناش حاسين بقيمتها
ربنا يحفظكم ويديم المودة بينكم
وشاركت كارمن سليمان مؤخرًا في غناء تتر مسلسل "نصيبي وقسمتك 3".
وجاء التتر في شكل دويتو غنائي بين كل من الفنانة كارمن سليمان، والملحن والمغني محمد الصاوي، الذي قدم تتر الجزء الأول منفردًا.