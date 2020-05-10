AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ننشر الصور الأولى لسيارة الوقود عقب السيطرة على حريق نشب بها بالعاشر من رمضان.. صور

الأحد 10/مايو/2020 - 12:25 م
سيارة الوقود
سيارة الوقود
Advertisements
محمد الطحاوي

حصل موقع صدي البلد علي الصور الأولي لسيارة الوقود عقب تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة علي حريق نشب بها بالمجاورة الـ 46 بمدينة العاشر من رمضان.

 

فيما أكد أحد شهود العيان بمدينة العاشر من رمضان أن سيارة وقود كانت متواجدة لتفريغ حمولتها من المواد البترولية داخل محطة الوقود ولكن النيران اشتعلت في الجزء الأمامي من السيارة ليقوم السائق وفي لحظات بالتحرك بالسيارة إلي منطقة خالية من السكان والمباني بالقرب من محطة الوقود لينقذ المحطة من أن تمتد بها النيران.

 

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 15 سيارة للسيطرة على الحريق وإخماده وجار تحرير محضر بالواقعة وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.


كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقي  إخطارًا من اللواء أحمد زكي، نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، يفيد نشوب حريق بسيارة وقود بالقرب من محطة وقود بالمجاورة 46، بدائرة قسم شرطة ثان  العاشر من رمضان.

 



وعلي الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية بالعاشر من رمضان والتي دفعت بقرابة 15 سيارة إطفاء إلى موقع الحريق، وتم السيطرة على النيران وإخمادها.

ننشر الصور الأولى لسيارة الوقود عقب السيطرة على حريق نشب بها بالعاشر من رمضان.. صور
ننشر الصور الأولى لسيارة الوقود عقب السيطرة على حريق نشب بها بالعاشر من رمضان.. صور
ننشر الصور الأولى لسيارة الوقود عقب السيطرة على حريق نشب بها بالعاشر من رمضان.. صور
ننشر الصور الأولى لسيارة الوقود عقب السيطرة على حريق نشب بها بالعاشر من رمضان.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة ربة منزل وزوجها في حريق اندلع بشقتهما بالعاشر من رمضان

السيطرة على حريق داخل شقة في بني سويف

السيطرة على حريق بمصنع بطاطين في العاشر من رمضان

حريق هائل بسيارة بجوار بنزينة في العاشر من رمضان

لحظة اشتعال النيران بسيارة وقود في العاشر من رمضان.. فيديو وصور

بعد اشتعال سيارة وقود.. قصة سائق أنقذت شجاعته مدينة كاملة من كارثة

ترشيحاتنا

خطف وقتل تحت التعذيب.. الجيش الليبي يكشف تفاصيل جديدة حول وفاة رئيس مخابرات الوفاق

التعليم: مسموح لـ طلاب الدمج بتقديم الأبحاث ورقيا أو إلكترونيا

بقيمة 7 ملايين دولار.. البنك التجاري الدولي يساهم في إتاحة اختبارات فيروس كورونا ودعم الأسر المتضررة

مش بحب محمد صبحي.. صبري فواز يثير الجدل ويتصدر تريند جوجل

افصل الفيشة عن الرسيفر.. طرق توفير فاتورة الكهرباء عند مشاهدة التليفزيون

شاهد .. شيفروليه سيلفرادو chevrolet silverado 2020 بتصميم فولاذي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كلاسيكية.. ديانا حداد فى أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

شاهد .. شيفروليه سيلفرادو chevrolet silverado 2020 بتصميم فولاذي

للحد من انتشارها .. 6 نصائح لأصحاب حب الشباب