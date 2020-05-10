ننشر الصور الأولى لسيارة الوقود عقب السيطرة على حريق نشب بها بالعاشر من رمضان.. صور

حصل موقع صدي البلد علي الصور الأولي لسيارة الوقود عقب تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة علي حريق نشب بها بالمجاورة الـ 46 بمدينة العاشر من رمضان.

فيما أكد أحد شهود العيان بمدينة العاشر من رمضان أن سيارة وقود كانت متواجدة لتفريغ حمولتها من المواد البترولية داخل محطة الوقود ولكن النيران اشتعلت في الجزء الأمامي من السيارة ليقوم السائق وفي لحظات بالتحرك بالسيارة إلي منطقة خالية من السكان والمباني بالقرب من محطة الوقود لينقذ المحطة من أن تمتد بها النيران.

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 15 سيارة للسيطرة على الحريق وإخماده وجار تحرير محضر بالواقعة وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.







كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقي إخطارًا من اللواء أحمد زكي، نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، يفيد نشوب حريق بسيارة وقود بالقرب من محطة وقود بالمجاورة 46، بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.







وعلي الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية بالعاشر من رمضان والتي دفعت بقرابة 15 سيارة إطفاء إلى موقع الحريق، وتم السيطرة على النيران وإخمادها.