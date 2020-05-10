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بين الناس

أهالي شارع ترعة الإخلاص بالجيزة يشكون من تهالك بوكس الكهرباء

الأحد 10/مايو/2020 - 12:38 م
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل القارئ محمد شريف محمد شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من تهالك بوكس الكهرباء فى اخر شارع ترعة الإخلاص والمتفرع من شارع المريوطية بمحافظة الجيزة.


قال محمد في شكواه: "نعاني نحن سكان شارع ترعة الاخلاص من تهالك وخروج الأسلاك من بوكس الكهرباء بالشارع مما يمثل خطورة على المارة فى الشارع خاصة من الأطفال".


وناشد القارئ شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء التدخل لتصليح البوكس وتغطيته حتى لا يمثل خطورة على المارة، وللتواصل مع مقدم الشكوى: 01023393511.


ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360
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