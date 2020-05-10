مصر أمي الثانية.. ساموزين يوجه رسالة إلى الشعب المصري | شاهد

نشر الفنان ساموزين صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام".





وكتب ساموزين معلقا على الصورة: "مصر أمي الثانيه وبلدي الثانيه وبلد إبني يا اغلي كلمة في الوجود وعلي قلبي ربنا يحفظ مصر وناسها من كل شر وسوء".





وحازت الصورة على ردود واسعة من جانب متابعيه، وعلق بعضهم قائلين:

يارب يرفع عنا الغمه

المصرين كلهم بيحبوك يا ساموزين

انت حبيب مصر يا سامو

امين يارب يخلصنا من البلاء دا









كان ساموزين قد وعد جمهوره بتقديم حفل "لايف" عبر الإنترنت خلال الأيام القليلة المُقبلة، مؤكدًا أنه بدءًا من يوم الأحد الموافق 12 أبريل، سيعلن مفاجأة للجمهور عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".





وتابع: "ديروا بالكم على حالكم، ابقوا آمنين الله يحفظكم ويخليلي ياكم، وإن شاء الله ربنا يكتب للجميع زيارة مكة والقدس وكل المعابد والكنائس والمساجد وأماكن العبادات تتفتح".



