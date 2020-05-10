بعد استئنافهما على تجديد حبسهما .. إخلاء سبيل صديقي عمر جابر بكفالة 20 ألف جنيه

قررت محكمة جنح مستأنف العجوزة إخلاء سبيل صديقي اللاعب عمر جابر بكفالة ٢٠ ألف جنيه لكل منهما عقب استئنافهما على قرار تجديد حبسهما ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.





وصرح عماد عويان محامي الكابتن احمد ناصر والكابتن احمد عبد القادر الشهير بميدو، بأن المحكمة قررت إخلاء سبيلهما بعد أن تأكد وجدانها ورسخ في يقينها أن التهم ملفقة من الكابتن عمر جابر لاعب بيراميدز، وهي التهمة التي حرر بها مذكرة للمحامي العام لنيابات الجيزة، يتهم فيها الاثنين بتهديده بالقتل وخطف ابنه والضرب.









وبعد أن قدم دفاع المتهمين الدليل الدامغ علي براءتهما، ألا وهو عقد اتفاق بينهما وبين عمر جابر على التعاقد لعمر جابر مع نادي بيراميدز مقابل نسبة 10 % من العقد، وبالفعل وبواسطة الاثنين تم إبرام العقد، إلا أن الكابتن عمر جابر رفض دفع النسبة المخصصة لهما .









وقدم محام المتهمين اسطوانة مدمجة بها شهادة الكابتن لؤي دعبس الذي كان قد توسط بين الطرفين بناء على طلب الكابتن عمر جابر، والذي قرر أن الكابتن عمر جابر قد أقر أمامه بحقوق المتهمين، إلا أنه رفض دفعها، وأنه هددهما بتحرير محضر ضدهما.





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وقال عماد عويان إنه سوف يقيم دعوى قضائية للمطالبة بحق المتهمين في نسبتهم في العقد، خلافا لإقامة جنحة بلاغ كاذب وسب وقذف وتشهير وتعويض.







