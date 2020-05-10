ضبط 729 هاربا من أحكام و 14 متهما بحوزتهم أقراص ومواد مخدرة بأسوان

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان ، حملات مكبرة لتحقيق الانضباط فى الشارع ومكافحة الجرائم بشتى صورها وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال والقضاء على الظواهر السلبية.





وأسفرت تلك الحملات فى مجال المواد والأقراص المخدرة عن ضبط 14 متهما بحوزتهم 7 أسلحة نارية.





كما تم ضبط كمية من البانجو تزن 7.5 كيلو جرام، وضبط كيلو جرام حشيش، بالإضافة إلى ضبط 100 قرص مخدر، وكذا ضبط 4 أسلحة بيضاء.





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وأسفرت فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 729 حكما شملت ضبط 161 حكم حبس جزئى و21 حكم حبس مستأنف و363 حكم غرامات و181 أحكام المخالفات، و3 جنايات.





يأتى ذلك فى إطار خطة مديرية أمن أسوان لتكثيف الوجود الشرطي بالشارع، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بمختلف صورها، خاصة أعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.