وزير العدل يوجه الدعوة لعقد اجتماع مجلس الهيئات القضائية

وجه المستشار عمر مروان، وزير العدل، الدعوة لانعقاد مجلس الهيئات القضائية الثلاثاء، وذلك لعرض نتائج اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي عُقد الثلاثاء 28 أبريل الماضي.





كذلك يأتي المجلس لمناقشة عدد من الموضوعات الأخرى منها الاستعداد لعودة العمل بالمحاكم، مع وضع خطة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والعمل على زيادة معدلات الإنجاز وميكنة منظومة التقاضي.





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جدير بالذكر أن المجلس يرأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويحل وزير العدل محله عند عدم حضوره، وعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس الدولة، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام، ورئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة النيابة الإدارية، وبأمانة عامة يرأسها مساعد أول وزير العدل.