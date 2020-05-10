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حوادث

ضربة أمنية حاسمة .. مصرع زعيم تشكيل عصابي في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بأسيوط

الأحد 10/مايو/2020 - 03:41 م
المتهم
المتهم
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مصطفى الرماح
لقى زعيم تشكيل عصابى "محكوم عليه بالإعدام" بدائرة مركز البدارى بأسيوط، تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر مصرعه وأصيب أحد معاونيه، وضبط باقى عناصر التشكيل وبحوزتهم 6 بنادق آلية وكمية كبيرة من الذخائر، وأجزاء من أسلحة نارية معدة للتصنيع.


أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار جهودها المستمرة لمكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائى بأسيوط قيام (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة - مُقيم بدائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط ، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "إتجار فى الأسلحة النارية والذخائر" ، ومحكوم عليه بالإعدام غيابيًا فى قضية "قتل عمد") بتزعم تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر ضم (7 عناصر إجرامية - من بينهم إثنين مطلوب التنفيذ عليهما فى 2 حكم بالسجن المؤبد لكل منهما) مُتخذين من محل إقامته بدائرة المركز مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأموريات برئاسة قطاع الأمن العام .

جاء ذلك بمشاركة قطاع الأمن المركزى وإدارة البحث الجنائى بمديريتى أمن "أسيوط - سوهاج" مدعومين بمجموعات قتالية، ولدى وصول القوات أطلق عناصر التشكيل أعيرة نارية تجاهها على الفور أحكمت القوات التعامل حتى تم إسكات مصدر النيران وأمكن ضبطهم وتبين إصابة زعيم التشكيل بأعيرة نارية بأنحاء متفرقة ومصرعه أثناء نقله للمستشفى، وكذا إصابة أحد أفراد التشكيل بطلق نارى بالساق اليسرى، وتم نقله للمستشفى تحت الحراسة اللازمة.


 وعُثر بحوزتهم على (6 بنادق آلية - 11 خزينة - كميات كبيرة من الطلقات لذات العيار- فرد رصاص) ، كما تم ضبط ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بمنزل العنصر الإجرامى المذكور عُثر بداخلها على (أجزاء من أسلحة نارية معدة للتصنيع ، وأدوات التصنيع).

كما  تم تأمين تنفيذ عدد (24) قرار إزالة من بينها (منزلين "خاصين بزعيم التشكيل الإجرامى المذكور") بدائرة المركز.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ضربة أمنية حاسمة .. مصرع زعيم تشكيل عصابي في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بأسيوط
ضربة أمنية حاسمة .. مصرع زعيم تشكيل عصابي في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بأسيوط
ضربة أمنية حاسمة .. مصرع زعيم تشكيل عصابي في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بأسيوط
ضربة أمنية حاسمة .. مصرع زعيم تشكيل عصابي في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بأسيوط
ضربة أمنية حاسمة .. مصرع زعيم تشكيل عصابي في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بأسيوط
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