خليك في البيت.. ضبط 5 آلاف شخص و1260 سيارة خالفوا قرار حظر التجول

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية حفاظا على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) .





تمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية حيث تم ضبط (5006) شخص مخالف لقرار حظر المواطنين.





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كما تم ضبط (1260) سيارة مخالفة وضبط (129) دراجة نارية مخالفة وضبط (165) مركبة "توك توك" مخالفة.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية - لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .