AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

خليك في البيت.. ضبط 5 آلاف شخص و1260 سيارة خالفوا قرار حظر التجول

الأحد 10/مايو/2020 - 04:37 م
ضبط ٥ الاف شخص و١٢٦٠
ضبط ٥ الاف شخص و١٢٦٠ سيارة خالفوا قرار حظر التجول
Advertisements
مصطفى الرماح
واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية حفاظا على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) .

 تمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية حيث تم ضبط (5006) شخص مخالف لقرار حظر المواطنين.

اقرأ أيضًا


كما تم ضبط (1260) سيارة مخالفة وضبط (129) دراجة نارية مخالفة وضبط (165) مركبة "توك توك" مخالفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية - لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الداخلية: ضبط 1816 شخصا خالفوا قرار حظر التجول خلال 24 ساعة

الداخلية تضبط 149 مخالفة لقرار غلق المحال والمطاعم

الأمن يضبط 4409 أشخاص مخالفين لقرار الحظر خلال الـ٢٤ ساعة الأخيرة

ضبط ٤١٧٣ شخصا خالفوا قرار حظر التجوال أمس

احذروا خرق حظر التجول.. الداخلية تعلن ضبط 4008 أشخاص و1073 سيارة مخالفة

انتشار أمني كبير لتنفيذ قرار حظر التجول على مستوى الجمهورية

ترشيحاتنا

بسبب عيد ميلاد حازم إمام.. الكاف يثير الجدل على تويتر

احمي أسرتك .. متى تتخلصين من إسفنجة تنظيف المطبخ ؟

السيناريوهات مفتوحة.. هل يتطور كوفيد - 19 إلى فيروس شديد الخطورة؟

أمين الفتوى: الدم الخارج من أسنانك يفطر إذا ابتلعته في نهار رمضان

بملابس بسيطة.. شاهد زوجة عماد متعب برفقة أسرتها وشخصيات فنانيس

هشام طلعت مصطفى يطلق اسم الشهيد طيار هشام حسنى على اسم شارع رئيسى بالرحاب ويخصص قطعة أرض صدقة جارية على روحه.. والسوشيال ميديا: موقف نبيل ومحترم

AdvertisementS

ضربة أمنية حاسمة .. مصرع زعيم تشكيل عصابي في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بأسيوط

رسميا .. الأهلي يخسر شكواه ضد عبدالله السعيد

تزعم تشكيلا عصابيا لسرقة أموال عملاء البنوك .. إحالة مصرفي ببنك شهير وآخرين للجنايات

3 منهم أهلاوية.. بالأسماء 8 لاعبين على رادار الزمالك فى ميركاتو الصيف

بشرى سارة.. هاني الناظر يفجر مفاجأة عن لقاح لـ كورونا

بعد تصديق الرئيس.. زيادة 160 جنيها لأصحاب المعاشات أول يوليو المقبل

ننشر تفاصيل قرار إلغاء امتحانات الثانوية بمدارس النيل المصرية

الاختيار .. كمين الجيش أنهى حياة "أبو صهيب" أهم عناصر بيت المقدس في سيناء؟

مدبولي: سنتعايش مع الفيروس.. وهانى الناظر يفجر مفاجأة عن علاج كورونا.. والمصل واللقاح: أعراض الفيروس قد لا تظهر على الشباب

في عيد ميلاد أبو العريف .. قصة وفاة غريب محمود المأساوية

اخبار الفن.. داليا البحيري تثير الجدل بزواجها من عادل إمام.. رد غير متوقع من غادة عبد الرازق حول أزمتها مع طارق الشناوي

القصة الكاملة لاعتداء النائب إلهامي عجينة على طاقم طبي بمستشفى شربين بالدقهلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنخس في رمضان .. عصير سحري لنسف الدهون بعد الإفطار

جيلي الصينية تطرح جيلي كول راي 2020 geely coolray.. صور

وزير الرياضة يتابع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا مع اللجنة الطبية