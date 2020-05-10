وزير الاتصالات يكشف تفاصيل جديدة عن برنامج المسئول الحكومى المحترف

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن برنامج المسؤول الحكومى المحترف الذى تشارك فيه الوزارة بالتعاون مع الاكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التنمية المحلية، يعطى رسالة قوية إن الحكومة مهتمة بتنمية الكوادر البشرية ورفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة والتأكيد على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تبسيط الإجراءات وتدريب المهارات على التعاون مع المواطنين.





وقال الدكتور عمرو طلعت، ، خلال كلمته في افتتاح المرحلة الثالثة من برنامج المسئول الحكومي المحترف اليوم، ان الدولة تسعى بشكل مستمر لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطن المصري ورفع كفاءة الجهاز الإداري وتحسين بيئة العمل وتنمية المهارات الشخصية والقيادية والعمل الجماعي.





واضاف وزير الاتصالات أن هذا البرنامج يأتي في إطار مواكبة سبل وتقنيات التدريب الحديث والرقمي خاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.





وتابع الوزير معقبًا: "رب ضارة نافعة بعد أزمة كورونا، الاتجاه العالمي للتدريب عن بعد، وسيتم إتاحة التدريب والتواصل بين مختلف عناصر المنظومة التدريبية"، مشيرًا إلى أنه بعد انتهاء الأزمة سوف تستمر الدولة في التدريب عن بعد ولن تعود مرة أخرى لما كانت عليه قبل كورونا.