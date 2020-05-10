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بين الناس

إقبال على مكتب بريد الزاوية الحمراء لصرف المعاشات.. فيديو

الأحد 10/مايو/2020 - 04:34 م
صدى البلد
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منار نور - كيرلس صلاح- عمرو سيد
شهد مكتب بريد الزاوية الحمراء زحامًا شديدا منذ صباح اليوم رغم تحذيرات الدولة من التجمعات لتجنب انتشار فيروس كورونا. 

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن مواعيد حظر التجول خلال شهر رمضان لتشمل الحظر الجزئي يوميًا من 9 مساءً حتى 6 صباحًا.

وتشمل القرارات فتح المولات والمحلات العامة يوميًا طوال الأسبوع بما فيها يومي الجمعة والسبت حتى 5 مساء، كما أعلن استمرار خدمة الدليفري في المطاعم طوال اليوم.

وشملت القرارات السماح للمواطنين بالذهاب لطلب الطعام فقط طوال الأسبوع، وشملت قرارات الحكومة خدمات المرور أيضًا بسماح ترخيص المركبات الجديدة فقط اعتبارًا من هذا الأسبوع .
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