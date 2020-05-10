إقبال على مكتب بريد الزاوية الحمراء لصرف المعاشات.. فيديو

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن مواعيد حظر التجول خلال شهر رمضان لتشمل الحظر الجزئي يوميًا من 9 مساءً حتى 6 صباحًا.





وتشمل القرارات فتح المولات والمحلات العامة يوميًا طوال الأسبوع بما فيها يومي الجمعة والسبت حتى 5 مساء، كما أعلن استمرار خدمة الدليفري في المطاعم طوال اليوم.





وشملت القرارات السماح للمواطنين بالذهاب لطلب الطعام فقط طوال الأسبوع، وشملت قرارات الحكومة خدمات المرور أيضًا بسماح ترخيص المركبات الجديدة فقط اعتبارًا من هذا الأسبوع .