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برلمان

هل يتم فتح المقاهى وصالات الأفراح والسينما بعد عيد الفطر .. البرلمان يجيب

الأحد 10/مايو/2020 - 06:29 م
إعادة فتح المقاهى
إعادة فتح المقاهى
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حسن رضوان
تساؤلات كثيرة لدى عدد كبير من المواطنين حول هل سيمد حظر التجوال وتفتح المقاهى وصالات الأفراح والسينما والنوادي بعد عيد الفطر المبارك وما هى الإجراءات التى ستتبعها الحكومة بعد شهر رمضان للتعاملمع فيروس كورونا 

موقع "صدى البلد"، استطلع آراء المتخصصين من لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب مع أبراز رأى الحكومة لتوضيح الأمر جليًا أمام المواطنين.

حظر التجوال
قالت د. إليزابيث شاكر عضو لجنة الشئون الصحية بـمجلس النواب لـ"صدى البلد"، إن مد حظر التجول او إرجاع الامور لسابق عهدها أمور لا يتوقعها لا أحد ، لكونها تاتى بناء على أمور تتعلق بصحة وسلامة المواطنين، وهى زيادة عدد المصابين اليومية إضافة الى زيادة أعداد الوفيات اليومية التى اذا ازدادت سيكون هناك إجراءات مشدده.

وأكدت د. اليزابيث أنه حتى الأن مصر تسير فى الأرقام المتوقعة لكن المسؤلية الكبيرة ترجع إلى وعي المواطن فهو بيده ان ينهى هذه الأزمة من جذورها وبيده جعلها تتفاقم فاذا قام بحماية نفسه من المرض وأتبع جميع التعليمات التى صدرت من وزارة  الصحة سيحافظ على نفسة وغيره من خطر فيروس كورونا

وتابعت :" ماشين نحو قمة المنحى ونتمنى انخفاضه وكلما زاد تزداد الخطورة والوعى هو السلاح الوحيد فى وجهة كورونا ومواجهة كورونا وقائية وليست علاجية".

فتح المقاهى وصالات الجيم

واكدت عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن الفترة القادمة ستشهد عقوبات مشدده على عدم أرتداء الكمامة، مطالبة بضرورة فتح جزئي  لوسائل الترفهية من صالات الجيم والمقاهى والسينما وصالات الأفراح بربع استيعاب المكان بمعنى أذا كان المكان يستوعب 50 شخص  يكون متاحا لـ 20 شخص فقط لمراعاة التباعد الإجتماعى مع ضرورة التشديد على استخدام الادوات الوقائية للتعايش مع فيروس كورونا واستمرار الحياة.

وطالبت النائبة ان يكون هذا الانفتاح الجزئي بعد عيد الفطر المبارك مع ضرورة تشديد الاجراءات فى ايام العيد لنظرًا للتكدس والأزدحام.

عودة الحياة لطبيعتها

وفى السياق ذاته، قالت منى جاب الله أمين سر لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، إنه من المتوقع أن  تعود عجلة الإقتصاد للعمل من جديد بعد عيد الفطر ولكن بشروط صارمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

عقوبات على عدم ارتداء الكمامة

وأكدت "جاب الله" لـ"صدى البلد"، أن من أبرز هذه الشروط ارتداء الكمامات واستخدام الكحولات وستكون إجبارية بمعنى أنه فى حاله عدم الالتزام من المواطنين بهذه التعليمات سيتم تطبيق العقوبات الرادعه عليهم.

وأشارت أمين سر لجنة الأدارة المحلية البرلمان، الى ضرورة أن يلتزم المواطن بتعليمات وزارة الصحة من أجل الحفاظ على سلامته وسلامة باقى اسرته، مشيرة الى أن قرار فتح المقاهى والكافيهات والمطاهم سيكون عن طريق المتخصصينفبعد معرفة استقرار الأوضاع الصحية فى مصر من عدمه.

حظر تجوال كامل بعيد الفطر المبارك

ومن جانبه، طالب سامى المشد أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب،  بضرورة تطبيق الحظر الكامل لمده 24 ساعة من بداية أيام العيد الفطر المبارك حتى نهايتة، مشيرًا الى أن هذه الايام تكون مزدحمة جدًا ما ينتج عنه انتشار الفيروس بشكل سريع.

وأكد "المشد"، لـ"صدى البلد"، أنه بعد أنتهاء عيد الفطر المبارك من الضرورى تشغيل المقاهى والمطاعم مع مراعاة التباعد الاجتماعى واخذ الاحتياطات اللازمة للحماية من الفيروس بالمطهرات والكمامات ضمن خطةالتعايش موهو ما يصب فى صالح الاقتصاد الذى تأثر بتداعيات الفيروس.

كان  المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء،  قال إن الحديث  عن أوضاع العيد سابق لأوانه الآن، لأن الأوضاع الخاصة بالوباء  في مصر قبل العيد بيومين ستحدد الإجراءات، وبالتالي من السابق لأوانه التحدث عن فتح أي مجالات في عيد الفطر، وسيحكم ذلك منحى الإصابات وسلوكيات الجماهير صحيح.

وأضاف المستشار نادر سعد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الان" المذاع علي قناة "الحدث" الفضائية، أن لدينا عدة تصورات للتعامل مع الأمر، لكن القرار في النهاية سيحكمه الوضع الوبائي قبل العيد.
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