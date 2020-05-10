هل يتم فتح المقاهى وصالات الأفراح والسينما بعد عيد الفطر .. البرلمان يجيب

فتح المقاهى وصالات الجيم

واكدت عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن الفترة القادمة ستشهد عقوبات مشدده على عدم أرتداء الكمامة، مطالبة بضرورة فتح جزئي لوسائل الترفهية من صالات الجيم والمقاهى والسينما وصالات الأفراح بربع استيعاب المكان بمعنى أذا كان المكان يستوعب 50 شخص يكون متاحا لـ 20 شخص فقط لمراعاة التباعد الإجتماعى مع ضرورة التشديد على استخدام الادوات الوقائية للتعايش مع فيروس كورونا واستمرار الحياة.

وطالبت النائبة ان يكون هذا الانفتاح الجزئي بعد عيد الفطر المبارك مع ضرورة تشديد الاجراءات فى ايام العيد لنظرًا للتكدس والأزدحام.