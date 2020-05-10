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فن

ريم سامي تتألق وتشفي غليل مشاهدي "البرنس" بعبارات قاسية لـ رحاب الجمل ..صور

الأحد 10/مايو/2020 - 06:25 م
صدى البلد
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محمد صبحي
خرجت الفنانة ريم سامي "نورا" عن صمتها وكبت حزنها علي مصير شقيقها الفنان محمد رمضان "رضوان البرنس" الذي حكم عليه بالسجن ٧ سنوات ضمن احداث الحلقة ال ١٦ من مسلسل "البرنس" . 

ووجهت "نورا" عدد من العبارات اللاذعة لشقيقتها الفنانة رحاب الجمل "عبير" التي حاولت الاستهزاء منها ومن تعليمها بكلية الهندسة وهو ما تسبب في نشوب شجار بينهما وجهت خلاله "نورا" لـ "عبير" عدد من العبارات القاسية بآداء نال إعجاب المشاهدين، وذلك حسب ما تم تداوله بين رواد التواصل الإجتماعي الذين قالوا: "نورا شفت غليلنا من عبير" .

البرنس" مسلسل اجتماعي تشويقي يناقش مشكلة "الميراث" الشائكة داخل المجتمعات العربية ويقود الملحمة الدرامية مخرج ومؤلف العمل المبدع محمد سامي ويعرض على قناتى dmc و dmc دراما.

المسلسل بطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية،احمد زاهر ،روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان،أحلام الجريتلي ،محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد مهران ، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج تامر مرسي شركة سينرجى.
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