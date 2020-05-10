طريقة عمل صينية كرنب باللحمة المفرومة ..فيديو

نقدم لكم طريقة عمل صينية كرنب باللحمة المفرومة والبرغل بخطوات الشيف أمانى رفعت مقدمة برنامج على قناة "سي بي سي سفرة".
اقرأ أيضا
مقادير صينية كرنب باللحمة المفرومة:
نصف كيلو لحمة مفرومة
نصف كوب برغل
شبت
زيت زيتون
ملح فلفل
بصل
جزر
جوزة الطيب
بقدونس
بهارات
مرقة
طريقة عمل صينية كرنب باللحمة المفرومة:
- اسلقى الكرنب فى اناء به ماء وكمون نصف سلقة في نفس التوقيت حمري البصل مع ملح وفلفل.
- ضعى اللحم واستمري في التقليب ثم افرمى الشبت و البقدونس.
- رصى الكرنب طبقات وفوقها اللحمة المعصجة والفلفل الاسود والبهارات وجوزة الطيب ثم البرغل والخضرة والملح.
- اكملى وضع طبقات الكرنب والمرقة وادخليها فرن ساخن 180 لمدة يتشرب المرقة ويقلب ثم يقدم مثل صينية البشاميل.