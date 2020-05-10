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مرأة

طريقة عمل صينية كرنب باللحمة المفرومة ..فيديو

الأحد 10/مايو/2020 - 09:04 م
طريقة عمل صينية كرنب
طريقة عمل صينية كرنب باللحمة المفرومة
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اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل صينية كرنب باللحمة المفرومة والبرغل بخطوات الشيف أمانى رفعت مقدمة برنامج على قناة "سي بي سي سفرة".


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مقادير صينية كرنب باللحمة المفرومة:
نصف كيلو لحمة مفرومة
نصف كوب برغل 
شبت 
زيت زيتون 
ملح فلفل 
بصل 
جزر 
جوزة الطيب  
بقدونس 
بهارات 
مرقة
طريقة عمل صينية كرنب باللحمة المفرومة:
- اسلقى الكرنب فى اناء به ماء وكمون نصف سلقة في نفس التوقيت حمري البصل مع ملح وفلفل.
- ضعى اللحم  واستمري في التقليب ثم افرمى الشبت و البقدونس.
- رصى الكرنب طبقات وفوقها اللحمة المعصجة والفلفل الاسود والبهارات وجوزة الطيب ثم البرغل والخضرة والملح.
- اكملى وضع طبقات الكرنب والمرقة وادخليها فرن ساخن 180 لمدة يتشرب المرقة ويقلب ثم يقدم مثل صينية البشاميل.

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