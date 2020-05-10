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توك شو

حمو بيكا: رامز جلال الوحيد اللي علم عليا

الأحد 10/مايو/2020 - 08:10 م
حمو بيكا
حمو بيكا
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قسم التوك شو
وقع المطرب الشعبي حمو بيكا، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»،  فى حلقة مساء اليوم الأحد والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.

وهدد رامز جلال  حمو بيكا بالثعبان، ليرد قائلا:" رامز جلال الوحيد اللى علم عليا".

وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويتم تقييد الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.

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