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أخبار العالم

شركة "جونسون آند جونسون" تخطط لإنتاج مليار لقاح مضاد لفيروس كورونا العام المقبل

الأحد 10/مايو/2020 - 08:18 م
صدى البلد
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ا ش ا
قال كبير مسؤولي الأبحاث في شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية، بول ستوفليس، إن الشركة تخطط لإنتاج مليار لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العام المقبل.


ونقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عن ستوفليس قوله في مقابلة التلفزيونية، اليوم /الأحد/ - "سنبدأ التجارب السريرية على اللقاح في سبتمبر، ونأمل في تلقي النتائج بحلول نهاية هذا العام الجاري، ونزيد الآن من إنتاجنا".


وأشار إلى أن تلك الخطوة "ستوفر أكثر من مليار لقاح خلال العام المقبل، مؤكدا على أهمية أن يتم نقل اللقاح حول العالم بحيث يكون في متناول الجميع".


وكان قد ذكر في وقت سابق، بأن الشركة بدأت العمل على اللقاح في يناير 2020.


يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، كجائحة عالمية.


وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.


وبحسب الإحصاءات الرسمية، تخطى إجمالي الإصابات بوباء "كوفيد-19" في مختلف دول العالم 4 ملايين إصابة، فيما تجاوز إجمالي الوفيات 277 ألف حالة.

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