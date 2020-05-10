AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هامان منعه..علي جمعة: فرعون فكر في الإيمان أكثر من مرة

الأحد 10/مايو/2020 - 09:02 م
الدكتور على جمعة،
الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء
Advertisements
يارا زكريا
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن فرعون فكر في الإيمان أكثر من مرة، ولكن هامان كان يمنعه من ذلك.

وأضاف « جمعة» خلال برنامجه « مصر أرض الأنبياء»، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أن هامان كان على رأس ملأ فرعون، وكان يعمل مهندس، ومن المعجزات أن اسمه موجود في القرآن الكريم صراحة دون غيره من الكتب المقدسة الأخرى. 

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء خلال لقائه بالبرنامج أن الملًا يشبه مجلس القيادة أو رئاسة الورزاء حاليًا، ولا يعني عموم الناس.



وأشار في الحلقة السابقة أن فرعون كان مؤمن بيوم القيامة، ولذلك كان محور الحياة الفرعونية كلها فكرة الموت وما بعده، فبُنيت الأهرامات وحُنطتت الجسس وزُينت المقابر وتُركت المتعلقات بها لهذا الغرض.

وتابع « جمعة» خلال برنامجه « مصر أرض الأنبياء»، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة مصر الأولى، أن فكرة ما بعد الموت كان تتحكم في سلوكياته خاصة، فأن كان يعبد القطة مثلا كأله في الأرض فهو يعلم أنه يوجد إله آخر بعد الموت.
 

ونبه عضو هيئة كبار العلماء أن مما يدل على إيمان فرعون بيوم القيامة قوله وهو يغرق: «ءامنت بالذي ءامنت به بني اسرائيل»، كما يؤيد هذا أيضًا قوله - تعالى- لموسى وهارون-عليها السلام-: « فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ»، ( سرة طه: الآية 44).

وذكر أن قدس الاقداس كان لا يدخله إلا فرعون والكائن الأعظم، وهو يعني السر الكبير الذي يُمنع معرفته عن عموم الناس، لافتًا إلى أن علماء المصريات بحثوا في هذا الأمر، وجاء رأي بأنه التوحيد، وأنه بناء على هذا يكون فرعون عالم بوجود إله ومؤمن به، وعارف أنه الرزاق المحيي المميت، وهذا يتعلمه في قدس الأقداس الذي يدخله مرة على الأقل في السنة.

وأكمل أن فرعون فعل ذلك  لكي لا يلجأ الشعب إلا إليه ويتمكن من السيطرة عليه، مؤكدًا: المصريون كانوا لا يعبدون الحاكم، ولكن كانوا لا يعرفون حقيقة الأمر، فكان يتم الإخبار عنه بأنه سر غامض، وهذا كان لا يشغل العوام وقتها، فقرروا التصديق بما يقوله الكهنة. 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

على جمعة يوضح حقيقة قدس الأقداس وإيمان فرعون بالله.. فيديو

علي جمعة: فرعون كان مؤمنا بيوم القيامة لـ 3 أسباب

لماذا ذهب موسى للتكلم مع فرعون ولم يحاول إقناع المصريين؟.. على جمعة يجيب

علي جمعة| يكشف عن مكان تحدي سيدنا موسى لـ فرعون.. ويوضح حقيقة قدس الأقداس وإيمان الأخير بالله.. ويبين كيف كان حوارهما؟

معجزة حقيقية.. علي جمعة: فم ثعبان سيدنا موسى كان يتسع لدخول فرعون كاملا

علي جمعة: موسى فضل مناقشة سحرة فرعون لهذا السبب

ترشيحاتنا

فشل في وظائف التنفس .. وفاة طبيب سوري بفيروس كورونا في مستشفى النجيلة

مدبولي: سنتعايش مع الفيروس.. وهانى الناظر يفجر مفاجأة عن علاج كورونا.. والمصل واللقاح: أعراض الفيروس قد لا تظهر على الشباب

تمنع إطالته .. 5 أخطاء عند الاستحمام توقفي عنها فورا

احمي أسرتك .. متى تتخلصين من إسفنجة تنظيف المطبخ ؟

بعد أزمة فيديوهاتها.. هل تزوجت منى فاروق من محمد عز؟

ضربة أمنية حاسمة .. مصرع زعيم تشكيل عصابي في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بأسيوط

AdvertisementS

بعد لقاء السيسي برئيس الوزراء ووزير المالية.. ملامح الخطة التقشفية لترشيد الإنفاق في مواجهة كورونا

تعليق غير متوقع من ياسمين صبري على حلقة حمو بيكا مع رامز

حظر المواد الإباحية .. الأعلى للإعلام يحدد ضوابط تداول المطبوعات الأجنبية

العثور على جثة سائق توك توك داخل أرض زراعية فى ظروف غامضة بالقليوبية

التعليم تلزم المدارس بحصر الطلاب الذين لم يسلموا الأبحاث بعد انتهاء المهلة المحددة

الصحة: تسجيل 436 إصابة جديدة بـ كورونا و11 وفاة

ضربة أمنية حاسمة .. مصرع زعيم تشكيل عصابي في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بأسيوط

بيع لوحة "ر ق م 1" فى مصر بـ مليون و٩٧٠ ألف جنيه.. صور

تزعم تشكيلا عصابيا لسرقة أموال عملاء البنوك .. إحالة مصرفي ببنك شهير وآخرين للجنايات

لم يمت .. علي جمعة يكشف مفاجأة جديدة عن ثعبان سيدنا موسى

بنتي اللى مموتاني.. حلمى بكر ينهار من البكاء فى شيخ الحارة..فيديو

المالية : إجراءات تقشفية وتجميد بنود مصروفات حكومية حالة استمرار أزمة كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهم مساجد أفريقيا .. قصة مسجد تاريخي مبنى من الطين

طريقة عمل القطايف في المنزل بأقل التكاليف

بيع لوحة "ر ق م 1" فى مصر بـ مليون و٩٧٠ ألف جنيه.. صور