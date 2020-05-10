هامان منعه..علي جمعة: فرعون فكر في الإيمان أكثر من مرة

» خلال برنامجه « مصر أرض الأنبياء»، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أن

وأشار في الحلقة السابقة أن فرعون كان مؤمن بيوم القيامة، ولذلك كان محور الحياة الفرعونية كلها فكرة الموت وما بعده، فبُنيت الأهرامات وحُنطتت الجسس وزُينت المقابر وتُركت المتعلقات بها لهذا الغرض.





وتابع « جمعة» خلال برنامجه « مصر أرض الأنبياء»، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة مصر الأولى، أن فكرة ما بعد الموت كان تتحكم في سلوكياته خاصة، فأن كان يعبد القطة مثلا كأله في الأرض فهو يعلم أنه يوجد إله آخر بعد الموت.





ونبه عضو هيئة كبار العلماء أن مما يدل على إيمان فرعون بيوم القيامة قوله وهو يغرق: «ءامنت بالذي ءامنت به بني اسرائيل»، كما يؤيد هذا أيضًا قوله - تعالى- لموسى وهارون-عليها السلام-: « فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ»، ( سرة طه: الآية 44).





وذكر أن قدس الاقداس كان لا يدخله إلا فرعون والكائن الأعظم، وهو يعني السر الكبير الذي يُمنع معرفته عن عموم الناس، لافتًا إلى أن علماء المصريات بحثوا في هذا الأمر، وجاء رأي بأنه التوحيد، وأنه بناء على هذا يكون فرعون عالم بوجود إله ومؤمن به، وعارف أنه الرزاق المحيي المميت، وهذا يتعلمه في قدس الأقداس الذي يدخله مرة على الأقل في السنة.





وأكمل أن فرعون فعل ذلك لكي لا يلجأ الشعب إلا إليه ويتمكن من السيطرة عليه، مؤكدًا: المصريون كانوا لا يعبدون الحاكم، ولكن كانوا لا يعرفون حقيقة الأمر، فكان يتم الإخبار عنه بأنه سر غامض، وهذا كان لا يشغل العوام وقتها، فقرروا التصديق بما يقوله الكهنة.



