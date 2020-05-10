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رياضة

ستوك سيتي يطلب الصيغة التنفيذية لحكم الـ 135 مليون جنيه من الأهلي

الأحد 10/مايو/2020 - 09:13 م
عبدالحكيم أبوعلم
طالب نادي ستوك سيتي الإنجليزي، الأهلي بترجمة الصيغة التنفيذية للحكم النهائي في قضية «شركة مسك» قبل سداد الجزء الأخير من مستحقات القلعة الحمراء في بيع رمضان صبحي .


وكانت إدارة القلعة الحمراء قامت ببيع رمضان الي ستوك سيتي  في صيف عام 2016 وتحديدًا في شهر يوليو مقابل 6 ملايين يورو تم دفع 2.5 مليون يورو عند توقيع العقود ثم تم تحويل 1.5 مليون يورو في يناير 2017.


ورفض النادي إرسال القيمة المتبقية من مستحقات الاهلي بناء علي حكم قضائي وصل إليه صادر لشركة مسك ضد الأهلي بغرامة 135 مليون جنيه، بناء علي نزاع بينهما بسبب قناة النادي.


ويعود السبب الرئيسي للازمة بعد صدور حكم لصالح شركة مسك عن  مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ضد كل من شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي والنادي الأهلي للرياضة البدنية بإلزام المتحكم ضدهما بالتضامن فيما بينهما بدفع مبلغ 135 مليون جنيه وتم إرسال الحكم لنادي ستوك سيتي للحجز علي اموال الأهلي هناك.


ونجحت إدارة الاهلي الحالية في الحصول علي حكم ببطلان الغرامة في مايو 2018 وما ترتب عليه من اثار، إلا أن شركة مسك التي كانت تدير قناة الأهلي لم ترتض بالحكم وقامت بالطعن علي حكم البطلان بموجب الطعن سالف الذكر،لكن الطعن قوبل بالرفض لينتهي الأمر بعدم تغريم الأهلي ليسدل الستار على الأزمة تماما.


وأرسلت الإدارة الحمراء تطلب من نادي ستوك سيتي رد القيمة المالية المستحقة والمقدرة بـ2 مليون يورو قبل تقديم شكوي للاتحاد الدولي لكرة القدم، خاصة مع زوال سبب الحجز عليها ولكن النادي الإنجليزي طلب ترجمه الصيغة التنفيذية للحكم والتي سيتم إرسالها خلال ساعات وسيقوم بعدها ستوك سيتي بدفع 2 مليون يورو ربما تكون حاسمة في ضم رمضان صبحي بشكل نهائي من هيدرسفيلد الإنجليزي .

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ستوك سيتي يطلب الصيغة التنفيذية لحكم الـ 135 مليون جنيه من الأهلي

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