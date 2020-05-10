AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد الخسائر المتتالية.. تركيا تهدد بالتصعيد ضد الجيش الوطني الليبي

الأحد 10/مايو/2020 - 09:33 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
وجهت الخارجية التركية تهديدا بشن هجمات على الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.


ونقلت قناة "تي آر تي" عن الخارجية التركية قولها إن تركيا ستعتبر قوات الجيش الليبي أهدافا مشروعة إذا واصلت هجماتها على المصالح التركية في ليبيا.


ويأتي ذلك بعد شن الجيش الليبي عدة هجمات خلال الأيام الماضية استهدفت تمركزات ومواقع عسكرية تركية.


وجاء بالتزامن مع إعلان الجيش الوطني الليبي قيامه بعملية نوعية فجر اليوم الأحد، بمحور عين زارة جنوب العاصمة طرابلس.


وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني في بيان إن القوات استهدفت قائد الفيلق الثاني محمد هنداوي، وهو أحد المرتزقة التابعين للغزو التركي، حيث حقّقت العملية النوعية هدفها بنجاح وتم قتل قائد الفيلق الثاني.


وتجددت الاشتباكات بين الجيش الوطني الليبي ومليشيات حكومة الوفاق على عدد من المحاور جنوبي العاصمة الليبية طرابلس، ما أسفر عن إسقاط الجيش الليبي طائرة مسيرة تركية، من طراز "بيرقدار" في منطقة القابلية التابعة لمحور عين زارة جنوب العاصمة طرابلس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة جنوب طرابلس

فضيحة جديدة لتركيا.. أردوغان ينشر طائرات F16 في ليبيا لمساعدة الوفاق

الجيش الليبي يسقط طائرة مسيرة تركية جنوب طرابلس

شاهد.. الجيش الوطني الليبي يستهدف أبرز قادة مليشيات تركيا

ترشيحاتنا

بنتي اللى مموتاني.. حلمى بكر ينهار من البكاء فى شيخ الحارة..فيديو

بعد أزمة فيديوهاتها.. هل تزوجت منى فاروق من محمد عز؟

هل قتل فرعون السحرة بعد إيمانهم بموسى.. وماذا فعل مع زوجته؟

ستوك سيتي يطلب الصيغة التنفيذية لحكم الـ 135 مليون جنيه من الأهلي

هل ينتقل فيروس كورونا عن طريق العلاقة الجنسية.. العلم والطب يجيبان

فيروس كورونا يصيب المتعافين بأضرار صحية مدى الحياة .. تفاصيل

AdvertisementS

بعد لقاء السيسي برئيس الوزراء ووزير المالية.. ملامح الخطة التقشفية لترشيد الإنفاق في مواجهة كورونا

تعليق غير متوقع من ياسمين صبري على حلقة حمو بيكا مع رامز

حظر المواد الإباحية .. الأعلى للإعلام يحدد ضوابط تداول المطبوعات الأجنبية

العثور على جثة سائق توك توك داخل أرض زراعية فى ظروف غامضة بالقليوبية

التعليم تلزم المدارس بحصر الطلاب الذين لم يسلموا الأبحاث بعد انتهاء المهلة المحددة

الصحة: تسجيل 436 إصابة جديدة بـ كورونا و11 وفاة

ضربة أمنية حاسمة .. مصرع زعيم تشكيل عصابي في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بأسيوط

بيع لوحة "ر ق م 1" فى مصر بـ مليون و٩٧٠ ألف جنيه.. صور

تزعم تشكيلا عصابيا لسرقة أموال عملاء البنوك .. إحالة مصرفي ببنك شهير وآخرين للجنايات

لم يمت .. علي جمعة يكشف مفاجأة جديدة عن ثعبان سيدنا موسى

بنتي اللى مموتاني.. حلمى بكر ينهار من البكاء فى شيخ الحارة..فيديو

المالية : إجراءات تقشفية وتجميد بنود مصروفات حكومية حالة استمرار أزمة كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهم مساجد أفريقيا .. قصة مسجد تاريخي مبنى من الطين

طريقة عمل القطايف في المنزل بأقل التكاليف

بيع لوحة "ر ق م 1" فى مصر بـ مليون و٩٧٠ ألف جنيه.. صور