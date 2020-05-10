بعد الخسائر المتتالية.. تركيا تهدد بالتصعيد ضد الجيش الوطني الليبي

وجهت الخارجية التركية تهديدا بشن هجمات على الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.









ونقلت قناة "تي آر تي" عن الخارجية التركية قولها إن تركيا ستعتبر قوات الجيش الليبي أهدافا مشروعة إذا واصلت هجماتها على المصالح التركية في ليبيا.









ويأتي ذلك بعد شن الجيش الليبي عدة هجمات خلال الأيام الماضية استهدفت تمركزات ومواقع عسكرية تركية.









وجاء بالتزامن مع إعلان الجيش الوطني الليبي قيامه بعملية نوعية فجر اليوم الأحد، بمحور عين زارة جنوب العاصمة طرابلس.









وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني في بيان إن القوات استهدفت قائد الفيلق الثاني محمد هنداوي، وهو أحد المرتزقة التابعين للغزو التركي، حيث حقّقت العملية النوعية هدفها بنجاح وتم قتل قائد الفيلق الثاني.









وتجددت الاشتباكات بين الجيش الوطني الليبي ومليشيات حكومة الوفاق على عدد من المحاور جنوبي العاصمة الليبية طرابلس، ما أسفر عن إسقاط الجيش الليبي طائرة مسيرة تركية، من طراز "بيرقدار" في منطقة القابلية التابعة لمحور عين زارة جنوب العاصمة طرابلس.



