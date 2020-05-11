تعرف على آخر التخفيضات في أسعار السيارات الزيرو في مصر

يعيش سوق السيارات المستعملة والزيرو فى مصر حالة من الهبوط الحاد بعد انتشار الوباء العالمى الجديد فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 ، وهذا أدى إلى حدوث العديد من المشاكل والازمات بالنسبة لشركات السيارات ووكلائها فى مصر .





وهذا الهبوط الحاد الذى حدث فى الاسواق المصرية والعالمية ادى الى لجوء الشركات ووكلائها بعمل تخفيضات فى اسعار السيارات حتى تعود حركة البيع والشراء مجددا لعدم تفاقم الازمة وتستمر هذه الصناعة .

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واستغل وكلاء شركات السيارت فى مصر حب الشباب للسيارات suv متوسطة الحجم الرياضية وقاموا بعمل تخفيضات كثيرة عليها لتصبح هى المنقذ لشركاتها من تفاقم ازمة الركود

حيث اعلنت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكيل سيارات فولكس فاجن في مصر، ، تخفيض أسعار سيارات فولكس فاجن تيجوان موديل 2020 بقيمة تتراوح بين 19 و24 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال شهر مايو الحالي.

وتراجعت أسعار طرازات فولكس فاجن تيجوان الفئة الأولي إلى 509.9 ألف جنيه، بدلًا من 529 ألف سابقًا. وانخفضت أسعار سيارات “تيجوان” الفئة الثانية «H/L» إلى 559.9 ألف جنيه، مقارنة بنحو579 ألفًا. وسعرت طرازات “فولكس فاجن تيجوان” الفئة الثالثة «T/L» بنحو 615 ألف جنيه ، مقابل 639 ألف.

اما وكيل العلامة التجارية جيب رينيجيد اعلن ان موديل 2020 فتأتي بأربع فئات مختلفة من التجهيزات، وتبدأ أسعارها من 410.000 جنيه للفئة الأولى القياسية ويصل سعر الفئة عالية التجهيز 525.000 جنيه.

وأخيرا تعتبر اودي Q2 منافس شرس لفولكس تيجوان وتتوفر موديل 2020 التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV العائلية ، وتبدأ أسعارها الرسمية من 505.000 جنيه للفئة الأولى، و600.000 جنيه للفئة الثانية